Vigili del fuoco | aumenti da 400 euro Vicina la firma del contratto

Italo - alla Vigilia dello sbarco in Borsa per i treni di Montezemolo arriva l’offerta miliardaria del fondo Usa : Un colpo grosso come non se ne vedevano da anni. Nuovo Trasporto Viaggiatori ha ricevuto un’offerta di acquisto prima ancora di arrivare in Borsa. Il fondo americano Global Infrastructure partner, riferisce una nota della società dei treni Italo, è pronto a sBorsare 1,9 miliardi per conquistare il 100% del capitale dell’azienda concorrente delle Ferrovie dello Stato. Il gruppo americano sarebbe disponibile perfino ad accollarsi anche ...

Sanremo 2018 - Favino alla Vigilia del debutto : “Per me tutto nuovo - non mi aspettavo questa atmosfera da Nazioni Unite” : Pierfrancesco Favino, al debutto da conduttore del festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, durante la conferenza stampa, 5 febbraio 2018. “Farò come quelli delle crociere, ricominceranno a trattarmi male. Io vorrò fare le prove e invece mi manderanno a fare la spesa”, scherza l’attore romano che domani debutterà da conduttore sul palco dell’Ariston L'articolo Sanremo 2018, Favino alla vigilia del ...

“Inchiodato dall’alcol test!”. Paura per il noto (quanto odiato) vip. Prima lo schianto con la sua Lamborghini - poi l’arrivo dei Vigili e la triste constatazione del limite abbondantemente superato. Ora sì che rischia parecchio (anche perché non è la prima volta…) : Non è la prima volta che un personaggio noto come lui crea un sacco di problemi a livello cittadino. Dalla Porsche alla Lamborghini: dopo l’incidente del novembre 2016, in cui aveva distrutto l’auto in zona piazza Cavour, stanotte Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, ha replicato in zona Terme di Caracalla – Circo Massimo. Recidivo. All’altezza del palazzo della Fao, mentre era diretto verso il Colosseo, Peres, alle 5.20, ha ...

NFL 2018 : Tom Brady è l’MVP della stagione. Tutti i premi alla Vigilia del Super Bowl : La vigilia del Super Bowl è stata caratterizzata dalla serata degli NFL Honours, ovvero la consegna dei premi della stagione. Tom Brady è il quarterback con più presenze (7) e più vittorie (5) nella storia al Super Bowl, un bottino che stanotte potrebbe rimpinguare. Nel frattempo, TB12 si è “accontentato” del terzo titolo di MVP. Non c’è stato alcun dubbio: la stella dei New England Patriots ha dominato le votazioni ...

Maltempo - raffiche di bora rovesciano un camion a Trieste : le operazioni dei Vigili del fuoco : Un camion si è ribaltato questa mattina a Trieste a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 in Riva Nazario Sauro, davanti a piazza Unità. Il mezzo eè stato poi rimosso dai Vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, raffiche di bora rovesciano un camion a Trieste: le operazioni dei Vigili del fuoco proviene da Il Fatto ...

Recep Tayyip Erdogan alla Vigilia della visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Maltempo e bora : numerosi interventi dei Vigili del fuoco a Trieste : In due ore questa mattina sono stati almeno 10 gli interventi eseguiti o in corso di esecuzione da parte dei vigili del fuoco a Trieste. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da bora e pioggia anche mista a neve, il personale del comando provinciale di Trieste sta operando con 5 squadre, un’autoscala e un’autogru. L'articolo Maltempo e bora: numerosi interventi dei vigili del fuoco a Trieste sembra essere il ...

Perché Grillo si fa un nuovo blog alla Vigilia delle elezioni? : Decine di migliaia di utenti e centinaia di migliaia di visualizzazioni sono numeri comunque grossi, specialmente se rapportati al sistema Italia, piuttosto che al mondo intero. Il dominio ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le dichiarazioni della Vigilia del CT Fabio Conti e di capitan Elisa Queirolo : Alla vigilia dell’esordio nella prima fase di Europa Cup, la Nazionale di Pallanuoto femminile è giunta a Volos, in Grecia. Ai microfoni della FIN hanno parlato il CT del Setterosa, Fabio Conti, e capitan Elisa Queirolo, che si è soffermata su un curioso cambio del numero di calottina. Il primo cliente però non sarà dei più semplici, ovvero l’Ungheria. Ecco il bilancio del CT Fabio Conti sul collegiale in Australia e su quel che ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le parole di Roberto Menichelli alla Vigilia dell’esordio. Il CT predica calma : L’Italia del futsal si appresta ad esordire agli Europei in corso a Lubiana, in Slovenia, dove domani affronterà la Serbia. Nel Girone A, nel quale sono inseriti gli azzurri, i padroni di casa e, proprio la Serbia, hanno impattato all’esordio sul 2-2. In caso di vittoria, l’Italia avanzerà già ai quarti di finale. Il CT della nostra selezione nazionale, Roberto Menichelli però predica calma, sapendo che la sfida non sarà delle ...

A Torino i Vigili 'sfrattano' i clochard dalle vie del centro : 'Portate via le vostre cose' : Di mattina, come ogni settimana, una pattuglia della polizia municipale con gli addetti dell'Amiat hanno fatto un giro tra i clochard del centro. Non proprio un sgombero, ma un invito ad alzarsi e a ...

Vicenza : Vigili del fuoco portano in salvo una anziana da casa invasa da fumo : Vicenza, 30 gen. (AdnKronos) - Portata in salvo dai Vigili del fuoco una donna 85enne nella casa invasa dal fumo in via Palladio a Ospedaletto di Bolzano Vicentino. L’allarme questa mattina alle 11.15 quando è arrivata una segnalazione alla sala operativa del 115, da parte dei vicini della signora c

Porto - cadono bombole di acetilene e ossigeno. Arrivano i Vigili del fuoco : Livorno, 29 gennaio 2018 - Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuta poco prima delle 13 al Porto di Livorno - zona Calata Carrara accosto 55- a seguito della caduta da un ...

Auto in scarpata nel Catanzarese - passeggero estratto dal mezzo dai Vigili del fuoco : vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti ieri sulla SP80 nel comune di Feroleto per un incidente stradale. Una Lancia Y, per cause in corso di accertamento, usciva fuori ...