Video Gol Lazio-Genoa 1-2 | Cronaca e Highlightes Serie A 5-2-2018

Gol Pandev ed esultanza con mani alle orecchie - ma Parolo risponde : i Video dei due gol! : Gol Pandev, il macedone sblocca la gara tra il Genoa e la sua ex squadra, la Lazio. Il calciatore del Grifone è stato beccato per una fase della gara, ma l’esultanza con le mani alle orecchie è un classico di Pandev, dunque probabilmente nella sua gestualità non c’è alcuna polemica con i tifosi laziali. Fatto sta che a conclusione di un contropiede perfetto del Genoa, De Vrij cicca il pallone e serve involontariamente proprio Pandev ...

DIRETTA/ Triestina-Mestre (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato a Mensah : DIRETTA Triestina Mestre, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo di Trieste che chiude la giornata di Serie C(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:11:00 GMT)

Diretta/ Triestina-Mestre (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Perna rischia l'autogol : Diretta Triestina Mestre, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo di Trieste che chiude la giornata di Serie C(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:51:00 GMT)

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

Video/ Akragas Casertana - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 24giornata - : Video Akragas Casertana , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita nella 24giornata di Serie C. Dammacco pareggia i conti.

Video/ Andria Catania (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Andria Catania (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. Gli etnei al successo con le reti di Ripa e Mazzarani.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Video/ Akragas Casertana (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Akragas Casertana (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata di Serie C. Dammacco pareggia i conti, ma i gigianti rimangono in 10.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Video/ Alessandria Siena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Alessandria Siena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. La rete di Gonzalez salva i grigi al 78 minuto.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Video / Arzachena Piacenza (3-0) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Arzachena Piacenza (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie C. Nuovo successo per i biancoverdi, che volano alla decima piazza.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Video/ Lecce Catanzaro (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Lecce Catanzaro (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Mancosu chiude il match al 71 minuto.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:58:00 GMT)

Video / Pontedera Olbia (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Pontedera Olbia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Toscani al successo con la rete di Maritato. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:54:00 GMT)

Video/ Pistoiese Livorno (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Pistoiese Livorno (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Agli ospiti non basta la rete di Murilo.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Video/ Cesena Ternana (4-3) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Cesena Ternana (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie B. I romagnoli si rilanciano con la doppietta di Moncini.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:36:00 GMT)