Verona-Roma | gli ultrà si scambiano messaggi di solidarietà in tribunale

Verona-Roma - gli ultrà dopo gli scontri : 'Ci meniamo - poi siamo amici' : VERONA - 'Noi ci meniamo di brutto, però dopo la partita tutto finisce e torniamo amici'. E' il messaggio che i capi ultrà della Roma e del Verona hanno lanciato in Tribunale, dove sono intervenuti ...

Calcio : rissa tra ultras prima di Verona-Roma - Polizia arresta 21 tifosi romanisti : Verona, 6 feb. (AdnKronos) - Ventuno tifosi romanisti sono stati arrestati per la rissa scoppiata domenica 4 febbraio, quasi tre ore prima della partita Hellas Verona–Roma, in una strada del quartiere “Stadio”. Gli arrestati, come accertato dal Giudice in sede di convalida degli arresti, erano giunt

Roma - liberati i 21 ultras fermati : per loro divieto di dimora a Verona : Roma - Sono stati liberati i 21 ultras della Roma fermati ieri a Verona nel prepartita dopo un contatto con i tifosi di casa. Per loro divieto di dimora nel capoluogo scaligero. Lo ha comunicato sul ...

Verona-Roma - la decisione presa per i 21 tifosi giallorossi fermati prima del match : Nel pre-partita di Verona-Roma, match terminato con la vittoria dei capitolini per 0-1 con il goal di Cenzig Under dopo appena un minuto di gioco, sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie nelle strade adiacenti al ‘Bentegodi’. Per questo motivo sono stati fermati 21 tifosi giallorossi dalla polizia. Le forze dell’ordine nella giornata di oggi hanno deciso di rilasciare tutti i supporter fermati al quale è stato ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

