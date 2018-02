Uomini e Donne | Paolo e Angela dopo la scelta

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono over del 6 febbraio : nuovi scontro tra Tina e Gemma? : Il trono over torna protagonista di una nuova registrazione oggi, 6 febbraio, nello studio di UOMINI e DONNE. Cosa succederà a Giorgio e Gemma in questa maxi puntata?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Nicolò Ferrari/ Da Riccanza a Uomini e Donne - ecco che lavoro fa il corteggiatore di Sara e Nilufar : Nicolò Federico Ferrari, chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne che abbiamo conosciuto a Riccanza e che lavoro fa la sua famiglia?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:30:00 GMT)

“È ora di andare via”. Uomini e donne : la decisione finale di Gemma Galgani. Una lite furibonda (a suon di schiaffi) con Tina e rifiuti continui l’hanno portata allo sfinimento : “Una scelta inevitabile” : Le ultime vicende del trono over stanno lasciando senza parole. Ormai da anni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono diventati i protagonisti del programma di Maria de Filippi. La loro storia d’amore mai realmente partita è ancora al centro dell’interesse dei fan. Ma non solo. Anche i litigi della dama con Tina Cipollari sono diventati all’ordine del giorno. Le due si detestano al punto di aver perso ogni ritegno e ormai in più di ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico - Sara sorprende tutti : torna Nicolò Fabbri! (6 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 6 febbraio 2018 in onda il Trono Classico. Lorenzo ancora diviso tra Nilufar e Sara, Nicolò Fabbri torna in studio chiamato da una tronista.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:31:00 GMT)

Uomini e Donne - Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo la scelta : arriva il messaggio di Ester Glam : Uomini e Donne, il messaggio di Ester Glam per Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo la scelta: parla l’ex corteggiatrice di Crivellin Ieri, come probabilmente molti già sanno, è andata in onda a Uomini e Donne la scelta di Paolo Crivellin. dopo sei mesi il tronista ha finalmente fatto la sua scelta ed ha lasciato […] L'articolo Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo la scelta: arriva il messaggio di Ester Glam ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari 'mette le mani addosso' a Giorgio - ecco il motivo Video : La scorsa settimana sono stati registrati i nuovi appuntamenti del Trono Over di Uomini e Donne [Video] e come sempre, i protagonisti indiscussi sono stati una dama e un cavaliere che frequentano lo studio Elios di Roma da diversi anni. Ovviamente ci stiamo riferendo a Gemma Galgani, che secondo alcuni rumors potrebbe partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e il suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Ma cos'è successo durante le ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over del 6 febbraio : Gemma e Giorgio di nuovo insieme : Il trono over torna protagonista di una nuova registrazione oggi, 6 febbraio, nello studio di Uomini e Donne. Cosa succederà a Giorgio e Gemma in questa maxi puntata?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Mirko Bonalumi - chi è?/ Uomini e donne - il nuovo corteggiatore volto noto della trasmissione : Mirko Bonalumi torna a Uomini e donne per conquistare una tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati dopo il no di Sonia Lorenzini, questa volta riuscirà nel suo intento?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Uomini e Donne - “È successo subito dopo la scelta di Paolo”. E quando nessuno ci sperava più - il tronista ha spiazzato il pubblico : è uscito dal programma con Angela. Ma subito dopo il momento fatidico… : Uomini e Donne, alla fine, dopo tanto ‘penare’, Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta. Seduto sul trono da settembre scorso, in compagnia di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini, e quando il pubblico ormai non ci sperava più, Paolo ha terminato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. scelta anomala: non in studio, ma in villa. Il tronista ha voluto trascorrere qualche giorno in contemporanea insieme alle ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : MARTA prova a chiarire con NICOLO’ ma… : Dopo la scelta di Paolo Crivellin ricaduta sulla “storica” corteggiatrice Angela Caloisi, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo perciò insieme che cosa è accaduto nei percorsi di Nicolò Brigante, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella. Nella scorsa registrazione MARTA Pasqualato, aspirante fidanzata di Nicolò, era stata accusata di aver avuto una tresca con un ...

Uomini e Donne oggi : Nicolò Fabbri torna come corteggiatore : oggi Uomini e Donne: tutte le nuove esterne di Sara e Nilufar Dopo la messa in onda della scelta di Paolo Crivellin, è il momento di passare agli altri trono. Si parla perciò di Sara e Nilufar. Dopo la scorsa registrazione, Lorenzo Riccardi è andato in camerino dalla Addati. Il corteggiatore voleva capire il motivo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Nicolò Fabbri torna come corteggiatore proviene da Gossip e Tv.

Ascolti : Isola dei famosi a 4 - 9 milioni (26 - 37%) - bene la scelta di Paolo a Uomini e Donne : Ascolti tv di lunedì 5 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso il film tv In punta di piedi con Bianca Guaccero. Risultati? 4.991.000 spettatori (19,89% di share). […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi a 4,9 milioni (26,37%), bene la scelta di Paolo a Uomini e Donne proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Sara vuole Nicolò Fabbri : Sara Affi Fella chiama Nicolò Fabbri a Uomini e Donne Colpo di scena per il Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Paolo Crivellin di ieri, che sembrava essere destinata a non arrivare mai, oggi nel day time pomeridiano di Canale5 Saranno Nilufar Addati e Sara Affi Fella a intrattenere il pubblico con le loro peripezie sentimentali. In particolare non sarà soltanto Lorenzo ad essere al centro della nuova puntata del Trono ...