Under 21 | Evani nuovo c t ad interim | sostituirà Di Biagio con Norvegia e Serbia

Nazionale Under 21 : Evani prende il posto di Di Biagio : Chicco Evani , ex giocatore del Milan, è stato promosso nel ruolo di selezionatore della Nazionale Under 21 dopo che Gigi Di Biagio ha preso l’incarico della prima squadra. L’annuncio è stato dato oggi dal sito ufficiale della Figc che rivela come Evani sarà in panchina nelle due gare già programmate dell’ Under 21 contro Norvegia (a Perugia) e Serbia (Novi Sad) in programma rispettivamente giovedì 22 e martedì 27 marzo. Dunque ...

