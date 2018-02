UN POSTO AL SOLE | Tv Soap intervista ALESSANDRA SCOGNAMILLO Cristina

Un POSTO al sole Anticipazioni : Salvo Prisco muore in circostanze misteriose : Tragico colpo di scena nella trame della soap napolatana di Rai3 per la settimana dal 12 al 16 febbraio 2018.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Giovanna ha dei sospetti sul decesso di Salvo Prisco, avvenuto proprio quando il ragazzo aveva deciso di testimoniare contro il padre, e si confida con Franco. Peppino dice a Franco che per Gaetano la scomparsa di un figlio è peggio della prigione. Sfidato da Arianna, Patrizio deve ingegnarsi per organizzare la festa di carnevale al Vulcano, ma potrà ...

Un POSTO al sole : SALVO PRISCO muore - anticipazioni : anticipazioni Un posto al sole: la morte di SALVO PRISCO. È stato ucciso??? Svolta tragica a Un posto al sole, dove in questi giorni ci saluta Enrico Maria Pacini, uno dei giovani attori che – grazie alla vicenda del rapimento di Bianca e Sofia – più hanno tenuto banco nell’ultimo periodo di messa in onda della soap. E il suo personaggio, come le anticipazioni ben evidenziano, non potrà mai tornare nella soap partenopea di ...

Un POSTO al sole : Alberto userà Sandro per riprendersi i Cantieri? : Anticipazioni Un posto al sole: il piano di Alberto coinvolge Sandro? Ci siamo! La prossima settimana a Un posto al sole assisteremo al ritorno in video di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che nella scorsa incursione aveva interagito soprattutto con Nadia (Magdalena Grochowska), Niko (Luca Turco) ed Enriquez (Rodolfo Corsato) e che stavolta, invece, rientra in scena “assetato” di potere: l’uomo – ormai è chiaro ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 6 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 6 febbraio 2018: Angela (Claudia Ruffo) è sempre più in ansia per la sua amica Valentina (Maria Chiara Augenti). Luca (Marco Basile), nel frattempo, chiede aiuto a Franco (Peppe Zarbo) riguardo ai suoi problemi di lavoro… Sempre più tormentato da papà Renato (Marzio Honorato), Niko Poggi (Luca Turco) torna allo studio Navarra… ma ci saranno delle condizioni! Marina (Nina ...

UN POSTO AL SOLE / Diego si risveglia e sta bene - Patrizio torna da Rossella? (Anticipazioni 5 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 5 febbraio: Diego si risveglia dopo l'operazione al cuore e sta bene. Patrizio si sente in colpa per il suo comportamento.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:36:00 GMT)

Anticipazioni Un POSTO al sole : la guarigione di DIEGO - le foto della settimana! : Attimi di grande preoccupazione la scorsa settimana a Un posto al sole: la sorte di DIEGO Giordano (Francesco Vitiello) è stata appesa ad un filo ed il giovane ha subìto un delicato intervento chirurgico al cuore. Comunque sia, le puntate della soap in onda questa settimana ci mostreranno l’inizio del recupero del figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), che comincerà decisamente a riprendersi. Ma ora cosa succederà? Ovviamente tutti hanno ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : NIKO torna allo Studio Navarra : Il “potere del trio” si ricomporrà? A parte la citazione dal compianto telefilm Streghe, è ormai da un po’ di tempo che a Un posto al sole il sodalizio professionale tra NIKO (Luca Turco), Susanna (Agnese Lorenzini) e Ugo (Raffaele Imparato) si è rotto: alla conclusione del processo a Luca Grimaldi (Marco Basile), il giovane Poggi ha lasciato lo Studio Navarra in aperto conflitto con Alvini De Carolis, del quale non ha ...

Un POSTO al sole - trame 5-9 febbraio : Filippo rischia grosso : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: Diego sta meglio Un posto al sole continua ad appassionare ogni giorno più di due milioni di telespettatori. Merito delle vicende realistiche e attinenti alla realtà. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che uno dei protagonisti sarà Filippo. Bianca e Sofia sono tornate a casa ma Franco vuole vederci chiaro in questa assurda vicenda. Vittorio inizia a provare ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 5 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 5 febbraio 2018: Angela (Claudia Ruffo) è in ansia perché non riesce ad avere più notizie di Valentina (Maria Chiara Augenti) e intende intervenire… Per Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) è il momento di decidere cosa fare del loro futuro professionale, ma qualcuno intende forzare loro la mano. Chi sarà? Diego (Francesco Vitiello) si riprende finalmente dall’operazione. ...

UN POSTO AL SOLE / Franco e Angela si concedono una seconda possibilità? (Anticipazioni 2 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 2 febbraio: Franco e Angela sono nuovamente vicini dopo la fine del loro incubo. È questa l'occasione per un ritorno di fiamma?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:42:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 2 febbraio 2018: Cresce la complicità tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo): entrambi vogliono trasmettere serenità a Bianca (Sveva Anna Carlei)… Gaetano (Fabio De Caro) riesce a vedere Salvo (Enrico Maria Pacini), mettendo però in moto le proteste di Valentina (Maria Chiara Augenti). Come reagirà l’uomo? Nel corso del delicato intervento di Diego (Francesco ...