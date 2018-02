Un giudice britannico ha confermato il mandato di arresto per Julian Assange

Il piccolo Isaiah deve morire : la decisione shock di un giudice britannico Video : L'anno scorso era accaduto al piccolo Charlie, stavolta a Isaiah. Ancora una volta, la sentenza di un giudice britannico interviene in un ambito molto delicato. Il magistrato britannico ha autorizzato i medici del King's College Hospital a staccare la spina. Isaiah, 11 mesi, ha un grave danno cerebrale causato dalla carenza di ossigeno ed è tenuto in vita artificialmente sin dalla nascita. Il padre e la madre non hanno mai perso la speranza, ...