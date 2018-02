Uma Thurman | non ce l' ho con Tarantino

Tarantino dice la sua sull auto di Uma Thurman 'Il mio più grande rimorso' - People - Spettacoli : Anche se tutto questo per lui è 'roba vecchia', Tarantino ha deciso di dare la sua versione dei fatti su quanto è successo con Uma Thurman sul set di Kill Bill , sull'incidente e su Harvey Weinstein. ...

Quentin Tarantino risponde alle accuse di Uma Thurman : Quentin Tarantino ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Uma Thurman, quest'ultima protagonista di un grave incidente stradale sul set di "Kill Bill". Il regista ha colto l'occasione di un'intervista per Deadline, esprimendo rammarico per quanto successo."Mi ha spezzato il cuore - ha detto il regista statunitense - Oltre a essere uno dei più grandi rimorsi della mia carriera, è uno dei più ...

Quentin Tarantino risponde alle accuse di Uma Thurman : “Sono colpevole di averla messa su quella macchina, ma non nel modo in cui tutti mi ritengono colpevole. Costringerla a fare quello stunt è il rimorso più grande della mia vita“. Così Quentin Tarantino risponde alle dichiarazioni di Uma Thurman, che lo scorso weekend, in una lunga intervista al New York Times, aveva finalmente trovato il modo di sfogare la sua frustrazione non solo nei confronti di Harvey Weinstein, ma anche ...

Quentin Tarantino e Uma Thurman hanno spiegato meglio cosa è successo sul set di “Kill Bill” : Sia la storia dell'incidente in auto che quella degli strangolamenti e degli sputi, di cui si parla da domenica The post Quentin Tarantino e Uma Thurman hanno spiegato meglio cosa è successo sul set di “Kill Bill” appeared first on Il Post.

Uma Thurman - il video dell’incidente sul set di Kill Bill 2. Tarantino : “Uno dei più grandi rammarichi della mia vita” : Nell’intervista rilasciata da Uma Thurman al New York Times, in cui parla delle molestie subite dal produttore Weistein, l’attrice racconta anche di un incidente accaduto sul set di Kill Bill 2. Secondo suo racconto, il regista Quentin Tarantino avrebbe “tentato di ucciderla” e l’aveva costretta a girare una scena pericolosa, correndo a 64 chilometri orari , senza controfigura, su un’auto d’epoca a suo ...

Tarantino sull'incidente di Uma Thurman nella scena di Kill Bill : "Ho sbagliato - è uno dei più grandi rammarichi della mia vita" : Quentin Tarantino rompe il silenzio sulla scena dell'incidente che Uma Thurman ha dovuto recitare in "Kill Bill Vol.2". "È uno dei più grandi rammarichi della mia vita, uno dei degli errori più orribili", ha ammesso il regista e produttore in un'intervista a Deadline.Al New York Times, Uma Thurman aveva rivelato che il regista le chiese una scena senza controfigura per guidare un'auto poco affidabile a una determinata ...

Uma Thurman accusa Quentin Tarantino per l’incidente sul set di Kill Bill : Nell’intervista pubblicata sul New York Times “Uma Thurman” oltre ad aver raccontato l’aggressione sessuale subita da Weinstein, ha puntato il dito contro Quentin Tarantino. Durante le riprese di “Kill Bill”, il regista le chiese una scena senza controfigura per guidare un’auto poco affidabile a una determinata velocità per far “svolazzare i capelli nel modo giusto”: il veicolo andò a sbattere contro un ...

Uma Thurman rivela al New York Times : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi" : "Quentin Tarantino tentò di uccidermi". È questa la dura accusa di Uma Thurman contro il celebre regista e produttre. Nell'intervista rilasciata a Maureen Dowd, una delle firme del New York Times, in cui alla fine rivela che anche lei venne molestata da Weinstein, l'attrice racconta un'inedito particolare di cui fornisce anche una prova video. Ossia che il suo ex e all'epoca regista di "Kill Bill 2", Quentin Tarantino - l'unico ...

Uma Thurman choc : 'Tarantino ha provato ad uccidermi sul set di Kill Bill Vol 1' : Uma Thurman è un fiume in piena. Dopo aver denunciato le molestie sessuali subite da Weinstein lancia forti accuse anche nei confronti di Tarantino , anche se di altra natura. L'attrice ha mostrato ...

Molestie Uma Thurman/ Asia Argento e le opinioni contrastanti sul futuro del nuovo film di Quentin Tarantino : Molestie, Uma Thurman accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:09:00 GMT)

MOLESTIE - Uma THURMAN/ Il tweet di Asia Argento : 'Tarantino e Weinstein hanno messo in pericolo la sua vita' : MOLESTIE, Uma THURMAN accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. "Ho trascurato i segnali di pericolo", ha dichiarato l'attrice.

MOLESTIE - Uma THURMAN/ Il tweet di Asia Argento : "Tarantino e Weinstein hanno messo in pericolo la sua vita" : MOLESTIE, Uma THURMAN accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Molestie - Uma Thurman accusa Weinstein/ Anche contro Tarantino : la scena senza controfigura in Kill Bill : Molestie, Uma Thurman accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:13:00 GMT)

MOLESTIE - Uma Thurman ACCUSA WEINSTEIN/ E poi attacca Tarantino : “Ho trascurato i segnali di pericolo” : MOLESTIE, Uma THURMAN ACCUSA Harvey WEINSTEIN e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:32:00 GMT)