Ultimo giorno per le iscrizioni : a scuola per imparare o per trovare lavoro? : Alle 20 di martedì 6 febbraio il sito del Ministero dell’Istruzione dedicato alle iscrizioni a scuola chiude. Mancano dunque poche ore a una scelta fondamentale soprattutto per i ragazzi delle medie che devono scegliere il percorso della scuola superiore. Oltre un milione di famiglie sono coinvolte a partire dalle elementari. Il mese delle iscrizioni è stato accompagnato quest’anno da polemiche e indicazioni varie. Quella che ha fatto più ...

Calciomercato - Ultimo giorno di trattative La Diretta Giaccherini al Chievo. Fiorentina - ecco Falcinelli : - 16.00 L'ad del Sassuolo Carnevali frena sulla cessione di Politano: 'Al momento nessuna possibilità che vada al Napoli', ha dichiarato a Sky Sport. - 15.50 Il Torino lavora sia in entrate che in ...

Chiara Maci Ultimo giorno di lavoro prima del parto : Chiara Maci ‘ultimo giorno di lavoro prima di partorire il suo secondo figlio l’ha trascorso in compagnia di Filippa Lagerback, Chiara Francini e Clio Make up. Una cena tra amiche e colleghe con la sua “panzona” prima di conoscere il piccolo Andrea, frutto dell’amore con lo chef Filippo La Mantia. Non ha mai smesso di cucinare, ha montato i mobili del suo nuovo ufficio, non ha rinunciato al babyshower e ha pure ...

Serie A : i 10 colpi da aspettarsi in questo Ultimo giorno di calciomercato : Quest’oggi alle ore 23 chiuderà definitivamente la sessione di calciomercato in Serie A. Le 20 squadre del massimo campionato italiano si stanno dando battaglia alla ricerca dell’ultimo guizzo di mercato per poter puntellare le rose a disposizione dei tecnici in vista del rush finale di campionato. Tanta carne al fuoco in queste ore concitate, attorno all’Hotel Melià di Milano si stanno rincorrendo voci e trattative, ma vediamo ...

Canone Rai - oggi è l'Ultimo giorno per non pagare : ecco come fare : Canone Rai: scade oggi, mercoledì 31 gennaio, il termine ultimo per evitare di pagare i 90 euro, inviando l'apposita 'dichiarazione di non...

Bollo auto e Superbollo - oggi Ultimo giorno per pagare : Scade oggi il pagamento del Bollo auto e moto per i proprietari di veicoli con oltre 35 Kw di potenza e Bollo scaduto a fine 2017, e del superBollo per i proprietari di veicoli superiori a 185 Kw. In caso di contratti di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, la tassa deve essere pagata dall’utilizzatore, usufruttuario o acquirente. Ricordiamo che questa tassa è gestita dalle Regioni, fatta eccezione per Friuli ...

Calciomercato - Ultimo giorno non stop su Sky : streaming dalle 10 alle 12 su sito e app - tutti i live : Il primo appuntamento in diretta streaming è alle 10 dall'Hotel Melià, con due ore di approfondimento assieme a Fayna, Erika Calvani e Fabrizio Romano. Riepilogo e interazione social con l'hashtag #...

Lorenzo domina nell’Ultimo giorno di test a Sepang : Lorenzo domina nell’ultimo giorno di test a Sepang Lorenzo domina nell’ultimo giorno di test a Sepang Continua a leggere L'articolo Lorenzo domina nell’ultimo giorno di test a Sepang sembra essere il primo su NewsGo.

MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell'Ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

Domani è l’Ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI : Se non avete il televisore siete tra quelli che possono ancora chiedere di non pagare il canone: come compilare e inviare la domanda, e le altre cose da sapere The post Domani è l’ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI appeared first on Il Post.

MotoGp - nell'Ultimo giorno di test svetta Aoyama : SEPANG - In attesa di vedere all'opera i piloti ufficiali e clienti, a Sepang si è conclusa la terza e ultima giornata di test privati della MotoGp. Protagonista è stata ancora una volta la pioggia, ...

Ultimo giorno del Papa in Perù. "Lottare contro il femminicidio". La polemica su Barros : Papa Francesco conclude oggi la sua visita in Perù e con essa il suo 22/mo viaggio internazionale, che lo ha portato anche in Cile, il sesto in cui ha toccato Paesi dell'America Latina.

Papa in Perù - Ultimo giorno di viaggio : poi il rientro in Vaticano : Oggi ultimo giorno di viaggio per Papa Francesco, che conclude da Lima la sua 22esima visita apostolica che ha toccato il Cile e il Perù. Alle 8.20 del mattino (le 14.20 in Italia) il Papa si congeda ...

Perù - Ultimo giorno visita Pontefice : 8.10 Il Papa conclude oggi la sua visita in Perù e con essa il suo 22/mo viaggio internazionale che lo ha portato anche in Cile. La giornata finale di questo sesto viaggio del Pontefice in America Latina si conclude con appuntamenti pastorali e si svolgerà tutta a Lima. Alle 16.15 (le 22.15 in Italia) l'evento centrale, con la messa nella Base aerea "Las Palmas", dove sono attese oltre 800.000 persone. Successivamente Francesco si imbarcherà ...