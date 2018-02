Tutti i cori ' ngrati di questa campagna elettorale

huffingtonpost

: PRESS RELEASE direttamente @aristonsanremo ..tutti i brividi del mondo ! annaoxaofficial… - amenta_cori : PRESS RELEASE direttamente @aristonsanremo ..tutti i brividi del mondo ! annaoxaofficial… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Aveva visto lungo la Coca Cola quando lanciò il celebre claim: "Puoi cambiare la moglie ma mai la mamma o la squadra di calcio"?Ancora adesso la genitrice e la maglia calcistica (non chi la indossa) sono gli unici elementi che fidelizzano, il resto no. Del resto i tifosi napoletani ribattezzarono Josè Altafini, passato alla Juventus, "core 'ngrato" quasi cinquant'anni fa.Figurarsi i partiti politici. Se anche Sandro Bondi, personificazione per anni del berlusconismo, ha mollato il Cavaliere significa che anche in politica c'è veramente esiguo spazio per l' "attaccamento alla maglia".Prendete Beatrice Lorenzin, cresciuta a pane e politica in quel di Ostia, allenata nella segreteria del portavoce di Silvio Berlusconi, Paolo Bonaiuti (anche lui allontanatosi da Arcore ma rientrato ora alla base), portata al governo, dove risiede da cinque anni, sempre dal Cavaliere. Ha ...