: Alessandria, pensionata trovata in fin di vita e con i polsi legati: muore durante i soccorsi - repubblica : Alessandria, pensionata trovata in fin di vita e con i polsi legati: muore durante i soccorsi -

Giallo ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Una donna 71 anni è statain fin di vita in casa ed è deceduta durante i soccorsi.A chiamare il 118e i carabinieri è stato il figlio della donna. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di aver trovato la madre con dei lacci ai, distesa sul letto della casa,una seconda abitazione di famiglia. La donna è morta poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Potrebbe essere deceduta per ipotermia. I carabinieri indagano a 360 gradi.(Di martedì 6 febbraio 2018)