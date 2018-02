Tre all’improvviso | trama | cast e curiosità della commedia con Katherine Heigl

tvzap.kataweb

(Di martedì 6 febbraio 2018) Il film del 2010 diretto da Greg Berlanti, Tre all’improvviso, va in onda giovedì 8 febbraio alle 21.10 su Canale 5. E’ il secondo lavoro da regista di Berlanti che, in realtà, è conosciuto meglio come sceneggiatore e produttore in virtù delle esperienze passate come Everwood, Eli Stone, Lanterna verde, La furia dei titani e le serie TV targate DC Comics Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of tomorrow. LEGGI:diventa mamma: fiocco azzurro per la ex Izzy di Grey’s Anatomy Tre all’improvviso: trailer Tre all’improvviso:Holly Berenson () è una ristoratrice sulla via del successo e Eric Messer (Josh Duhamel) il promettente direttore sportivo di una rete televisiva. Dopo un disastroso appuntamento al buio, l’unica cosa che hanno in comune è il disgusto reciproco e l’amore per Sophie, la loro figlioccia. ...