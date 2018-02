Torino | che offerta per Ljajic! Colloquio Mazzarri-Petrachi | la situazione

calcioweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018) Il caso Ljajic continua a tenere banco anche in questa fase post sessione invernale di calciomercato. Se infatti la finestra di gennaio si è chiusa in Italia, in altri paesi è ancora possibile acquistare calciatori, come ad esempio in Russia. E’ ben noto l’interesse dello Spartak Mosca per Adem Ljajic, attaccante del. La squadra guidata da mister Carrera è tornata all’assalto per il serbo, offrendo 7 milioni di euro più bonus ai granata. Una volta ricevuta la proposta il ds delha subito contattato, con il quale ha avuto unper capire le intenzioni del tecnico. Ebbene, secondo quanto emerso, il calciatore sarebbe al momento incedibile, dato che un’eventuale cessione di Ljajic renderebbe troppo scarno il reparto offensivo dei granata. Resterebbero in rosa infatti i soli Belotti, Edera, Niang, Berenguer e Iago. 5 calciatori ...