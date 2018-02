The Voice Francia | polemica per i post sull' attentato di Nizza della concorrente

Mennel Ibtissem incanta The Voice con "Hallelujah". Ma fanno discutere i suoi tweet complottisti sull'attentato di Nizza : Mennel Ibtissem ha una voce che non lascia indifferenti. La sua Hallelujah, cantata metà in inglese e metà in arabo al talent The Voice in onda sulla tv francese TF1, ha stregato tutti. Ma dopo il successo, la 22enne nata in Francia da padre turco-siriano e madre marocco-algerina è finita sotto accusa per i suoi messaggi all'indomani dell'attentato di Nizza, del 14 luglio 2016.A rilanciare i messaggi è il sito Le ...

Suor Cristina : “The Voice? Non so se lo rifarei”. Claudia Koll ricorda il legame che le unisce : Claudia Koll e Suor Cristina Scuccia, che legame le unisce? Le due ne hanno parlato a Domenica In del 4 febbraio su Rai1. Claudia Koll ha “scoperto” Suor Cristina In passato Claudia Koll aveva già raccontato come aveva conosciuto Suor Cristina: “Aveva diciotto anni e non aveva ancora preso i voti. Era molto portata: nel […] L'articolo Suor Cristina: “The Voice? Non so se lo rifarei”. Claudia Koll ricorda il ...

Al Bano a Cartabianca dalla politica con Berlusconi e Putin a Romina e Loredana fino a The Voice e Sanremo (video) : Protagonista di una lunga intervista in apertura della puntata del 30 gennaio, Al Bano a Cartabianca ha spaziato dalla politica alla musica passando per la sua vita privata sempre sotto i riflettori rispondendo esaustivamente alle domande della conduttrice Bianca Berlinguer. Il cantautore di Cellino San Marco, che ha annunciato il suo addio alla musica alla fine del 2018 per dedicarsi alla famiglia e alla sua azienda vinicola, ha mostrato ...

The Voice - torna il talent di RaiDue con una nuova giuria : Al Bano - J-Ax - Francesco Renga e Cristina Scabbia : The Voice torna in televisione, sempre su Rai Due. Il talent non hai mai raggiunto la fama del “cugino” X-Factor, ma quest’anno ha un cast tutto da invidiare. I nuovi giudici sono Al Bano, J-Ax (che ritorna), Francesco Renga e Cristina Scabbia. Sui primi (grandi) c’è poco da aggiungere, ma Cristina Scabbia potrebbe essere una scelta vincente. La leader del gruppo rock–metal Lacuna Coil, infatti, non è molto ...

The Voice 2018 : svelati i nomi dei quattro giudici : A due mesi dall'inizio del programma sono stati ufficializzati i nomi dei quattro giudici protagonisti della quinta edizione.

The Voice of Italy 2018 : ecco chi sono i nuovi coach Video : Manca poco alla nuova edizione di #the Voice of Italy, il talent show musicale di Rai 2 giunto quest'anno al suo quinto capitolo. Le novita' più grandi per questa edizione 2018 riguardano il conduttore del programma tv e i quattro giudici che, dopo la fase delle temutissime blind auditions, vestiranno i panni di coach degli stessi cantanti da loro selezionati. Pochi giorni fa il direttore di Rai 2 Andrea Fabiano ha annunciato ufficialmente i ...

Al Bano tra i giudici del nuovo The Voice : 'Siamo molto orgogliosi di riportare su Rai2 uno degli show musicali più importanti e di maggior successo in tutto il mondo in una versione rinnovata, nel meccanismo e nel cast: una conduzione ...

The Voice - ecco i giudici : Al Bano - J-Ax - Renga e Cristina Scabbia : Dopo lo stop di un anno, The Voice torna in televisione e lo fa con quattro giudici e un presentatore d'eccezione.The Voice sbarca nuovamente su Rai2 dopo un anno di stop. Il talent musicale prevede una prima fase di selezioni in cui i quattro giudici ascoltano i brani dei cantanti, senza però poterli guardare, in modo da non essere influenzati dalla loro immagine ma solo dal talento. Se il giudice apprezza l'esibizione del ...

The Voice of Italy : quattro nuovi giudici e un nuovo conduttore : ... dichiara il Direttore di Rai2 Andrea Fabriano, 'Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, in Italia sarà ancora più avvincente ...

The Voice of Italy 2018 su Rai2 : coach - conduttore e data di inizio : The Voice of Italy 2018 presto su Rai2 con tante novità nel cast e nel meccanismo Sono stati resi noti i nomi dei coach, l’identità del nuovo conduttore e la data di inizio di The Voice of Italy 2018, programma di Rai2 che tornerà in onda in prima serata dopo un periodo di assenza dai palinsesti della Rai. In data lunedì 29 gennaio 2018, infatti, il nuovo direttore di RaiDue, Andrea Fabiano, ha così annunciato la notizia in un comunicato ...

The Voice of Italy 2018 : ecco la nuova giuria : Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia, Francesco Renga. La giuria di The Voice of Italy, la cui composizione è stata oggetto di tante ipotesi e congetture, ha trovato finalmente i propri membri. A ufficializzare i nomi dei giudici e, insieme, quello del conduttore, è stato un breve comunicato stampa. LEGGI ANCHEAl Bano: «Farò The Voice, ma dal 1° gennaio 2019 basta musica» «Siamo molto orgogliosi di riportare su Raidue uno degli show musicali più ...

Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy Video : #al Bano Carrisi è stato chiamato dalla Rai, per prendere parte al programma di #The Voice nella versione italiana. Il cantante pugliese che soltanto un mese fa aveva detto addio al mondo della musica per via dei tanti problemi di salute che lo hanno colpito ultimamente, è pronto per iniziare una nuova avventura. Esperienza del tutto nuova ed inedita per il cantautore pugliese, della quale si dice onorato di essere stato chiamato per partecipare ...

