The Guardian | ' Se Mussolini tornasse davvero vincerebbe le elezioni politiche'

È questo il nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of The Colossus e The Last Guardian? : Quando si parla di rumor il confine tra sparata senza alcun fondamento e indizio decisamente credibile è sempre molto labile e anche in questo caso ci muoviamo su questo limite estremamente sottile.Il sito di genDESIGN, la nuova software house capitanata da Fumito Ueda (mente dietro a Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian), si è aggiornato proponendo gli auguri per un buon anno nuovo e soprattutto mostrando un'immagine che ha ...

Mata vince il 'The Guardian Football of The Year' - : 'Sono lieto di accettare questo premio a nome di tutti noi che condividono la convinzione che il calcio può rendere il mondo un posto migliore'. Così Juan Mata commenta l'assegnazione del 'The Guardian Footballer of The Year' per il 2017. Un riconoscimento importante per lo spagnolo che arriva dopo quello di Fabio ...

The Guardian Nella classifica dei 100 migliori calciatori al mondo vi è Insigne : La classifica 2017 dei 100 calciatori migliori al mondo è stata stilata da The GUARDIAN L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne è al 44° posto. Questa la motivazione: 'Una generazione di italiani non perdonerà mai Gian Piero Ventura per non aver ...

Robot aerei e terrestri guardiani della salute del frutteto : al via il Progetto PanTheon : Un sistema integrato in cui i Robot aerei e terrestri senza equipaggio si muovono all’interno di un frutteto per raccogliere dati e svolgere, di conseguenza, attività agricole “di precisione”. E’ questo, in sintesi, il Progetto Pantheon sviluppato da un “consorzio”, coordinato dal professor Andrea Gasparri del Dipartimento d’Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, composto da quattro università (Roma Tre, Université libre de ...

The Last Guardian VR : annunciata la data di lancio della demo : Sony lancerà la demo di The Last Guardian VR la prossima settimana, riporta Eurogamer.Ha fatto l'annuncio Shawn Layden, in occasione del PlayStation Experience. Gli amanti della realtà virtuale avranno dunque di che gioire, la demo sarà scaricabile a partire dal 12 dicembre dal PlayStation Store.La demo offrirà una versione limitata del gioco che si aggira attorno ai 20 minuti di gameplay. 20 minuti nei quali potremo risolvere intricati puzzle ...