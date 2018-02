Thailandia | italiano rischia pena morte

Thailandia - italiano si proclama innocente ma viene condannato a morte. Al Senato conferenza stampa su Denis Cavatassi : È stato arrestato nel 2011 con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari Luciano Butti a Phuket. E per questo è stato condannato a morte dalla suprema corte thailandese, nonostante lui si sia sempre proclamato innocente. La vicenda giudiziaria di Denis Cavatassi, 50 anni di Tortoreto (Teramo), è al centro della conferenza stampa che si terrà martedì 6 febbraio alla sala Nassirya del Senato alle ore 12, alla ...

Denis Cavatassi - l'italiano condannato a morte in Thailandia continua la sua lotta : Accusato di essere il mandante dell'omicidio del suo socio, Denis Cavatassi è stato condannato a morte In Thailandia. "Mi rendo conto solo ora che il destino possa riservare delle esperienze che vanno oltre ogni immaginazione. Prima di vivere tutto questo non avevo mai riflettuto a fondo sul concetto di giustizia e di punizione, o su come, spesso, si possa essere troppo facilmente giustizialisti di fronte a quello che potrebbe ...

Thailandia - ex compagna dell'italiano ucciso confessa omicidio : Sin da subito i sospetti degli inquirenti impegnati a investigare sulla morte del 62enne Giuseppe De Stefani si erano concentrati su Amaury Rigaux e Rujira Iamlamai. Il corpo trovato in un bosco in ...

Giuseppe - italiano ucciso e smembrato in Thailandia. L'amante dell'ex ha confessato : "Gli ho tagliato la gola" : Il francese Amaury Rigaux, L'amante dell'ex compagna di Giuseppe De Stefani, ha confessato di aver ucciso l'italiano il 19 gennaio tagliandoli la gola con la collaborazione della sua...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - l'amante della ex confessa : "Gli ho tagliato la gola" : Il francese Amaury Rigaux, l'amante dell'ex compagna di Giuseppe De Stefani, ha confessato di aver ucciso l'Italiano il 19 gennaio tagliandoli la gola con la collaborazione della sua...

"Gli ho tagliato la gola". Ex compagna e amante confessano l'omicidio dell'italiano ucciso in Thailandia : Amaury Rigaux e Rujira Iamlamai sono stati arrestati per l'uccisione di Giuseppe De Stefani. L'uomo, 34 anni, ha confessato di aver ucciso l'italiano il 19 gennaio tagliandoli la gola con la collaborazione della sua complice Rujira.Rujira Iamlamai, 38 anni, era la principale sospettata del barbaro omicidio dell'ex convivente dell'italiano Giuseppe De Stefani nel nord del Paese lo scorso 19 gennaio. Lo riferiscono media locali, che hanno ...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - arrestata l'ex convivente e l'amante : "Lo ha ammazzato lei" : È stata arrestata questa mattina in Thailandia Rujira Iamlamai (38 anni), principale sospettata del barbaro omicidio dell'ex convivente dell'Italiano Giuseppe De Stefani nel...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - preso il suo assassino : Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino Continua a leggere L'articolo Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino sembra essere il primo su NewsGo.

Italiano ucciso in Thailandia - preso il presunto killer : È stato arrestato in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso lo scorso 19 gennaio l'Italiano Giuseppe De Stefani insieme alla sua amante, ex moglie della vittima.La donna, Rujira Iamlamai, non è stata ancora ritrovata. Il corpo dell'uomo di 62 anni era stato ritrovato nei boschi fatto a pezzi e dato alle fiamme. Il francese era stato inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese. Oggi è stato ...

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia - preso il suo assassino : Arrestato in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani il 19 gennaio assieme all'amante thailandese, ex moglie della vittima. Lo hanno annunciato media locali,...

Italiano ucciso - fatto a pezzi e bruciato in Thailandia - è caccia alla ex e al suo amante : E' stato ucciso brutalmente, con ogni probabilità dall'ex moglie thailandese e dal suo amante francese, nel Paese dove aveva cercato di rifarsi una vita. Giuseppe De Stefani, 62enne di Chiavenna (...

Thailandia - italiano fatto a pezzi : è caccia alla ex : Godersi la pensione lontano dal freddo della Valtellina, in un paese da sogno: Giuseppe De Stefani era ancora giovane - sessantadue anni compiuti da poco - e in Thailandia era sbarcato come molti ...

Thailandia - ITALIANO BRUCIATO E SMEMBRATO/ Giuseppe De Stefani - biglietto : “donna malvagia vuole miei soldi” : ITALIANO SMEMBRATO e BRUCIATO in THAILANDIA: Giuseppe De Stefani, 62enne della provincia di Sondrio riconosciuto grazie al tatuaggio, ex moglie e amante ricercati(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Italiano ucciso in Thailandia : il suo corpo bruciato e fatto a pezzi Video : Giuseppe De Stefani, #Italiano proveniente da Chiavenna, è stato ritrovato morto in #Thailandia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto smembrato e bruciato ed è stato possibile identificarlo solo grazie ad un tatuaggio ancora parzialmente visibile sulla gamba. La notizia è giunta da parte delle forze dell'ordine Thailandesi tre giorni fa. Il riconoscimento è stato possibile grazie ad un amico. Le seconde nozze in Thailandia Giuseppe De Stefani ...