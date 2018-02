Terreoto | forte scossa a Taiwan | crolla un hotel | tremano i grattacieli di Hualien

meteoweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018) Une'to a Hua-Lien, sulla costa est di, in seguito ad una potentedi terremoto di magnitudo 6.4. Lo riportano i media internazionali. Laha colpito la città orientale di, ultimadi una fitta serie registrata negli ultimi giorni. Il sisma è stato registrato alle 23:50 locali, le 16:50 in Italia, con epicentro a 21 chilometri dalla città portuale di, costa orientale, secondo l'agenzia sismologica americana Usgs. Non risultano al momento feriti né danni. Domenica scorsa cinque scosse consecutie diterremoto hanno colpito la stessa area. Nel settembre 1999 un terremoto magnitudo 7.6 ha ucciso 2.400 persone sull'isola di. Notizia in aggiornamento