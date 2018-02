Tennis | Djokovic ha già iniziato la riabilitazione

Tennis : Djokovic : 'Mi sono operato al gomito' : Per questo alcuni giorni fa - ha affermato il serbo ex numero uno al mondo - mi sono sottoposto a un intervento chirurgico al gomito in Svizzera. Mi sembra di essere sulla buona strada verso un ...

Tennis - Novak Djokovic : “Ho accettato di fare un piccolo intervento al gomito. Sono comunque fiducioso per il mio rientro” : Giunto agli ottavi di finale degli Australian Open 2018, sconfitto dal coreano Hyeon Chung, Novak Djokovic continua a soffrire per i problemi al gomito destro che lo hanno costretto a saltare già metà della stagione 2017. In questo senso, Nole ha confermato di aver subito un piccolo intervento chirurgico in Svizzera, come già noto da qualche giorno, essendo però pienamente fiducioso per il suo rientro in campo. “Non è stato facile per me ...

Tennis - Djokovic si ferma di nuovo : operato al gomito destro : Novak Djokovic è stato operato venerdì in Svizzera al gomito destro che nei recenti Open di Australia è tornato a creargli problemi, nonostante la lunga pausa di riposo e riabilitazione osservata ...

Tennis - Novak Djokovic torna sotto i ferri? Problemi al gomito e mano fasciata - i dubbi di Nole tra Praga e Muttenz : Novak Djokovic potrebbe tornare sotto i ferri. L’ex numero 1 del mondo, eliminato da Chung agli Australian Open, sta ancora accusando dei risentimenti al gomito che gli impediscono di poter giocare nel migliore dei modi e soprattutto di poter lottare per i traguardi più importanti. Il serbo si è diretto a Praga (Repubblica Ceca) per chiedere un ulteriore parere medico sulle condizioni della sua articolazione come gli ha consigliato Radek ...

Il Tennista che sogna di battere Federer (dopo aver eliminato Djokovic). Storia di Chung : Lo chiamano il professore per via di quegli occhiali che non toglie mai. Soprattutto quando scende in campo e impugna una racchetta. Chung Hyeon, 21 anni, coreano, è la grande sorpresa di questi Australian Open. “Senza gli occhiali vedrei comunque ma non giocherei allo stesso modo”. Fu l’ottico del suo paese a dire ai suoi genitori, quando aveva 7 anni, che osservare con costanza il colore verde, quello delle recinzioni ...

Tennis - Australian Open 2018 : Federer ai quarti. Fuori Djokovic e Thiem! : Scherzi a parte, Tennys Sandgren sta riscrivendo la storia dello sport: a quattro anni di distanza da un'operazione all'anca che gli impediva di camminare, il 26enne statunitense si è qualificato tra ...

Hyeon Chung/ Chi è il Tennista sudcoreano che ha battuto Djokovic (Australian Open 2018) : Heyon Chung ha battuto Novak Djokovic agli Australian Open: primo tennista sudcoreano ai quarti di uno Slam, il ventunenne aveva già vinto la Next Gen Atp di novembre, giocata a Milano(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Australian Open 2018/ Diretta Fognini Berdych - Federer Fucsovics - Djokovic Hyeon streaming video e tv (Tennis) : Diretta Australian Open 2018 info streaming video e tv, negli ottavi Fabio Fognini affronta Tomas Berdych. Scendono in campo anche Federer e Djokovic.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Novak Djokovic : 'Oggi caldo al limite. Il Tennis un business più che sport' : Bisognerebbe pensare ad andare in Nazioni come la Cina o in quelle parti del Mondo dove il tennis è popolare '. L'Australian Open ha assicurato tramite i social media che ' la salute dei nostri ...

Tennis - Australian Open : Fognini al terzo turno - fuori Sonego e Giorgi. Avanti Djokovic : 59 del mondo, che ha superato a sorpresa il belga David Goffin, testa di serie numero 7, 1-6, 7-6 (7-5), 6-1, 7-6 (7-4). Fognini IN OTTIMA FORMA - 'Ad inizio anno parto sempre lento, questa volta ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fognini soffre ma batte Donskoy. Ok Djokovic - out Sonego : Contro il francese, 46del mondo ma vincitore in Qatar e in grande forma, Nole è partito al rallentatore, cedendo il primo parziale. Dal secondo in avanti, il vincitore di sei Australian Open ha ...