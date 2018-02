Svelati gli stipendi | a Neymar più di 3 milioni al mese

Svelati dettagli e immagini del firmware 5.50 PS4 - tutte le novità : Oggi chi fa parte del programma beta di Sony potrà provare in anteprima l'importantissimo firmware 5.50 PS4, l'ultimo aggiornamento previsto che porterà una valanga di novità. Il suo nome in codice è KRIJI ed è il prossimo major update di Sony, che ha confermato nel frattempo tutto quello che si aspettavano gli utenti. Le novità principali di questo firmware 5.50 PS4 possono essere riassunte nel Supersampling (Supercampionamento) per PS4 Pro, ...

SANREMO 2018/ Resi noti i testi delle canzoni : dalle votazioni alla prima classifica - Svelati i dettagli : SANREMO 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:08:00 GMT)

Dettagli sul gameplay di Anthem Svelati da BioWare - ecco perché l’uscita è rimandata : Anthem, come molti sapranno, è la nuova IP di BioWare ed è stato presentato nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2017. Il titolo avrà una forte componente online e cooperativa, ma incentrata anche su una buona componente narrativa ambientata in un universo sci-fi a là Mass Effect. I giocatori potranno sfruttare, inoltre, le abilità derivate dalle corazze che abbiamo visto finora in azione, sia per combattere che per schivare o addirittura ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 20 convocati dell’Italia. Svelati gli ultimi 5 nomi - spazio a Buzzi e Vinatzer : Oggi la Fisi ha comunicato il contingente completo dell’Italia di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale sarà presente in Corea del Sud con 20 atleti: 11 uomini e 9 donne. La maggior parte del contingente era già stata svelata nei giorni scorsi ma mancano ancora cinque nomi da ufficializzare: al termine delle gare di Lenzerheide e Garmisch sono state prese le decisioni definitive. Al maschile trova ...

Gli 8 personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ Svelati da nuovi leak - ci sarà tanto DB Super? : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da un paio di giorni, ma ovviamente - una volta messe le mani sopra l'ambito picchiaduro targato Arc System Works e Bandai Namco - i giocatori adesso si interrogano su quali potrebbero essere i personaggi DLC che si aggiungeranno al roster base del gioco completo. Saranno in totale otto, secondo i piani attuali di Bandai Namco e, in queste ore, sono emersi degli importanti leak sui possibili contenuti ...

Sanremo 2018 - polemica sul prezzo dei biglietti e Svelati alcuni ospiti e duetti : Molti non aspettano altro che di vedere come sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo 2018. Una delle kermesse più famose d’Italia e che quest’anno si terrà dal 6 al 10 febbraio su Rai Uno. La conduzione sarà affidata a Claudio Baglioni che ha voluto al suo fianco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Anche quest’anno non mancheranno i Big, tra cui ci sono Ron, Max Gazzè, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Ermal Meta in coppia con ...

Galaxy S9 - Svelati dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto Panta Rei Galaxy S9, svelati dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo L'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus è sempre più vicino. E nel frattempo ...

MTB : Svelati tutti gli appuntamenti degli Internazionali d'Italia Series : Gli organizzatori hanno svelato le date italiane dell' Internazionali d'Italia Series, il principale evento nazionale dedicato alla mountain bike Anche nella stagione 2018, la grande mountain bike ...

Alcuni dettagli OnePlus 6 Svelati ufficialmente : ne vedremo delle belle : Non è in discussione il OnePlus 6, adesso più che mai, visto che ne hanno parlato direttamente i due uomini chiave del marchio OnePlus, Pete Lau e Carl Pei, a margine del CES 2018, con Alcuni giornalisti del portale CNET. Il prodotto è in lavorazione, e verrà presentato nel secondo trimestre del 2018, e quindi nell'intervallo temporale compreso tra aprile e giugno (presumibilmente, potrebbe proprio essere quest'ultimo mese il designato al lancio ...

Sanremo 2018 - Svelati i cachet : quanto guadagnano Baglioni - Favino e Hunziker : Tutto nuovo (o "vecchio", dipende dai punti di vista), tranne il budget. La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, costa alla Rai circa 16 milioni e mezzo di euro, ma...

Dragon Ball FighterZ open beta : Svelati gli 11 personaggi inclusi nella prova : Bandai Namco ha rivelato gli 11 personaggi che saranno disponibili nella open beta di Dragon Ball FighterZ: la versione di prova darà l'opportunità di provare qualche combattente in accesso anticipato e per un periodo di tempo limitato, insieme a qualche modalità e feature di gioco. Di seguito vi elenchiamo quali personaggi potrete provare nella open beta di Dragon Ball FighterZ: i lottatori saranno, come detto, undici e tra di essi c'è ...

Samsung Galaxy S9 - Svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : rumors e indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 e S9+ Samsung Galaxy S9, svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors Giovedì 4 gennaio è stato tolto il ...

The Elder Scrolls Online : Svelati i primi dettagli sul DLC Dragon Bones : Zenimax Online Studios ha svelato i primi dettagli sul primo grande aggiornamento del 2018 per The Elder Scrolls Online, un DLC con due dungeon chiamato Dragon Bones, e sull'aggiornamento 17, una serie di contenuti gratuiti per tutti e diverse novità che rendono ESO ancora migliore. La pubblicazione di Dragon Bones e dell'aggiornamento 17 è prevista a febbraio.Il DLC Dragon Bones conterrà due nuovi dungeon chiamati Scalecaller Peak (Picco ...