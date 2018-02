Svelati dettagli e immagini del firmware 5 50 PS4 | tutte le novità

SANREMO 2018/ Resi noti i testi delle canzoni : dalle votazioni alla prima classifica - Svelati i dettagli : SANREMO 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:08:00 GMT)

Dettagli sul gameplay di Anthem Svelati da BioWare - ecco perché l’uscita è rimandata : Anthem, come molti sapranno, è la nuova IP di BioWare ed è stato presentato nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2017. Il titolo avrà una forte componente online e cooperativa, ma incentrata anche su una buona componente narrativa ambientata in un universo sci-fi a là Mass Effect. I giocatori potranno sfruttare, inoltre, le abilità derivate dalle corazze che abbiamo visto finora in azione, sia per combattere che per schivare o addirittura ...

Galaxy S9 - Svelati dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo : Il nuovo Samsung Galaxy S9 foto Panta Rei Galaxy S9, svelati dettagli sulle batterie. Data presentazione e prezzo L'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus è sempre più vicino. E nel frattempo ...

Alcuni dettagli OnePlus 6 Svelati ufficialmente : ne vedremo delle belle : Non è in discussione il OnePlus 6, adesso più che mai, visto che ne hanno parlato direttamente i due uomini chiave del marchio OnePlus, Pete Lau e Carl Pei, a margine del CES 2018, con Alcuni giornalisti del portale CNET. Il prodotto è in lavorazione, e verrà presentato nel secondo trimestre del 2018, e quindi nell'intervallo temporale compreso tra aprile e giugno (presumibilmente, potrebbe proprio essere quest'ultimo mese il designato al lancio ...

Samsung Galaxy S9 - Svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita - prezzo - scheda tecnica e rumors : rumors e indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 e S9+ Samsung Galaxy S9, svelati i dettagli sul processore Exynos 9810 - Data uscita, prezzo, scheda tecnica e rumors Giovedì 4 gennaio è stato tolto il ...

The Elder Scrolls Online : Svelati i primi dettagli sul DLC Dragon Bones : Zenimax Online Studios ha svelato i primi dettagli sul primo grande aggiornamento del 2018 per The Elder Scrolls Online, un DLC con due dungeon chiamato Dragon Bones, e sull'aggiornamento 17, una serie di contenuti gratuiti per tutti e diverse novità che rendono ESO ancora migliore. La pubblicazione di Dragon Bones e dell'aggiornamento 17 è prevista a febbraio.Il DLC Dragon Bones conterrà due nuovi dungeon chiamati Scalecaller Peak (Picco ...

Separazione Briatore-Gregoraci - Svelati tutti i dettagli sulla fine del matrimonio : Sono ore che non si parla di altro se non della Separazione di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, ora il settimanale Chi svela tutti i retroscena.Stando a quanto rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Separazione sarebbe consensuale e verrebbe dopo un lungo periodo di crisi. La Separazione, quindi, sarebbe stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Flavio ...

Dragon Ball FighterZ open beta - Svelati i dettagli sui contenuti : Dopo la closed beta dei mesi scorsi, finalmente Dragon Ball FighterZ si proporrà in una open beta pochi giorni prima del suo lancio ufficiale in territorio occidentale. Vi sveliamo tutti i dettagli, diramati ufficialmente da Bandai Namco, sui contenuti che sarà possibile provare nella versione di prova con qualche giorno di anticipo rispetto alla release. L'open beta di Dragon Ball FighterZ partirà il 14 gennaio per tutti gli utenti su ...

Monster Hunter World : Svelati alcuni dettagli sul sistema delle taglie : Uno dei titoli più attesi dai giocatori per il 2018 è sicuramente Monster Hunter World di Capcom, l'"hunting game" recentemente protagonista della PlayStation Experience che sarà progressivamente arricchito dall'arrivo di nuovi mostri attraverso aggiornamenti gratuiti.Oggi Monster Hunter World torna sotto i riflettori grazie a delle interessanti informazioni condivise da Famitsu e riportate da Gematsu, che si focalizzano sul sistema delle ...

Audi - Nuovi dettagli dell'A6 Svelati nei test invernali : I Nuovi modelli Audi in fase di sviluppo sono molteplici: dalla TT alla RS7, passando dalla SQ2. Al terzetto citato va poi aggiunta la nuova Audi A6, immortalata per la prima volta lo scorso mese di febbraio in Nord Europa. In attesa del debutto, che dovrebbe avvenire nel corso del 2018, i Nuovi scatti lasciano trasparire alcune peculiarità della moderna berlina tedesca.Fedele alla tradizione. Il muletto pizzicato dai nostri fotografi ...