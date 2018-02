liberoquotidiano

: RT @Adnkronos: Studenti ambasciatori nelle scuole contro il #cyberbullismo - rusconi_lg : RT @Adnkronos: Studenti ambasciatori nelle scuole contro il #cyberbullismo -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Roma, 6 feb. (AdnKronos) -in 100di 18 regioni per raggiungere 200 docenti e 50.000 alunni con i loro genitori. E' il progettoilmesso a punto dal Moige, movimento italiano genitori, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio del