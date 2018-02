Sting e Shaggy | guarda il video di ' Don' t Make Me Wait'

Sting e Shaggy ai Grammy 2018 con una nuova resa di Englishman in New York (video) : Sting e Shaggy ai Grammy 2018 portano Englishman in New York. Un brano dell'ex Police che torna quindi alla ribalta in una versione rinnovata, nella quale mancano tutti gli elementi originali della prima resa, ma che in questo caso porta tutto il calore della Giamaica con il quale hanno voluto caratterizzare tutto il loro nuovo album in uscita nelle prossime settimane. Per l'occasione speciale, Sting e Shaggy hanno portato una versione ...

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...

Festival di Sanremo 2018 : Sting con Shaggy e James Taylor tra gli ospiti internazionali : Sting Gli ospiti internazionali ci saranno. Trovano conferma e ufficialità i nomi dei primi artisti stranieri che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2018 su invito del direttore artistico Claudio Baglioni: l’ex leader dei Police, Sting, e il cantautore statunitense James Taylor. I due cantanti verranno ospitati all’Ariston nel corso della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi. Ad una condizione: dovranno rendere ...

Ufficiali i primi ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018 : Sting e Shaggy tra i confermati : Sting e Shaggy tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018. Sono stati comunicati oggi i primi ospiti internazionali ufficialmente confermati per il Festival della Canzone Italiana e Sting è apparso tra questi. La performance di Sting al Festival di Sanremo è in duetto con Shaggy: i due hanno rilasciato da poco il singolo Make Me Wait, il duetto che li vede insieme. Durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2018 tanti ...

Sting e Shaggy per la prima volta insieme nel singolo "Don't Make Me Wait" : Sting e Shaggy hanno unito le forze e le voci per una giustissima causa. Si tratta del loro primo singolo insieme intitolato "Don't Make Me Wait" , in uscita in tutto il mondo il 2 febbraio 2018. La canzone è nata durante una delle loro intense sessioni in studio , quando i due artisti hanno iniziato a lavorare insieme per aiutare l'ospedale pediatrico di Kingston. "...

Sting e Shaggy in Don’t Make Me Wait - un’anteprima del nuovo singolo in uscita a febbraio : Sting e Shaggy in Don’t Make Me Wait, il nuovo singolo presentato lo scorso 6 gennaio in anteprima esclusiva mondiale e disponibile dal prossimo 2 febbraio. Dall’incontro nato per aiutare l’ospedale pediatrico di Kingston e dalla volontà di Sting di omaggiare la Jamaica nasce il nuovo brano che sarà disponibile in radio e in digital download in tutto il globo dal prossimo 2 febbraio. Il nuovo singolo atteso a ridosso del Festival di Sanremo ...