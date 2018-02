Stella Rossa-AX Armani Exchange Milano in diretta tv e Live-Streaming

Stella Rossa-AX Armani Exchange Milano LIVE in diretta tv e Live-Streaming : Stella Rossa-AX Armani Exchange Milano sarà disponibile in LIVE-Streaming su Eurosport Player. Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV Video - Eurolega al via: il promo con Datome dal barbiere è già virale 02:32 Video: gli highlights delle ultime partite ...

Basket - Eurolega 2018 : Stella Rossa-Milano. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Dopo la vittoria in casa del Barcellona, nuovo impegno in trasferta per l’Olimpia Milano nella 22a giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani volerà in Serbia a Belgrado per fare visita alla Stella Rossa. Si gioca venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00 ed è una sfida molto importante per l’Armani Exchange, che ha l’occasione di migliorare ulteriormente la sua classifica. Nelle ultime quattro giornata, infatti, Milano ha ...

Eurolega - l'Ax Armani Milano cede alla Stella Rossa : Milano, 29 dicembre 2017 - L' Ax Armani chiude con una sconfitta (la sesta nelle ultime sette) l'anno solare cedendo tra le mura amiche nel quindicesimo turno per 88-91 alla Stella Rossa che torna al ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia spera ma perde in casa contro la Stella Rossa : L’undicesima sconfitta su 15 incontri: l’AX Armani Exchange Olimpia Milano ha perso contro la Stella Rossa di Belgrado in Eurolega davanti al pubblico di casa del Mediolanum Forum di Assago. Dopo un brutto inizio, la formazione meneghina ha rimontato più volte, ma nel finale è mancata la zampata vincente per agguantare un successo che sarebbe stato fondamentale nell’economia della stagione europea. Il primo quarto ...

LIVE – Olimpia Milano-Stella Rossa - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : Milano riesce a reagire ed è sotto di cinque punti all’intervallo (40-45) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valevole per la 15a giornata dell’Eurolega 2017-2018. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FINE SECONDO QUARTO! Milano è tornata in partita e all’intervallo è sotto solo di cinque punti (40-45). Le triple di Bertans e l’energia di un grande Cinciarini hanno portato alla rimonta ...

