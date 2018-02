Stella cometa | significato e disegni

Epifania - i Re Magi e le controverse ipotesi sulla “Stella cometa” che li guidò : Cosa sappiamo della stella che, secondo la tradizione, guidò i Re Magi verso Betlemme? Secondo la tradizione cristiana, il dodicesimo giorno dopo il Natale (Epifania), un astro ch aveva guidato i Magi verso il luogo della Natività si fermò improvvisamente nel cielo, come a indicare: “Siete finalmente arrivati”. Proprio grazie a quell’astro i sacerdoti/astronomi venuti da Oriente rintracciarono la capanna di Gesù Bambino a Betlemme e diedero ...

Bibbia e Alieni : ecco cosa potrebbe essere stata in realtà la Stella cometa Video : Nell'ultimo mese sono state molte le notizie che si sono avvicendate che riguardano Gesù, una delle figure di culto principali del cristianesimo. Una di queste è quella che vede essere stata scoperta una lettera scritta da Cristo all'interno di un testo eretico [Video]. Ma un'altra notizia sta diventando virale in rete che riguarda sempre l'interpretazione delle #Bibbia; in molti sono convinti che la Stella Cometa menzionata all'interno del ...

Bibbia e Alieni : ecco cosa potrebbe essere stata in realtà la Stella Cometa : Nell'ultimo mese sono state molte le notizie che si sono avvicendate che riguardano Gesù, una delle figure di culto principali del cristianesimo. Una di queste è quella che vede essere stata scoperta una lettera scritta da Cristo all'interno di un testo eretico. Ma un'altra notizia sta diventando virale in rete che riguarda sempre l'interpretazione delle Bibbia; in molti sono convinti che la Stella Cometa menzionata all'interno del Testo Sacro ...

Lista emoticon WhatsApp di Natale : parole per emoji Babbo Natale - albero e Stella cometa su iPhone e Android : Tutto quanto serve per condividere il Natale con un emoticon WhatsApp è qui: le emoji di Babbo Natale e Mamma Natale, di un albero di abete addobbato o no e di una stella (anche cometa) sono già all'interno all'applicazione, sia nella sua versione per iPhone che per smartphone Android. Eppure non tutti sanno come e dove scovarle, ecco perché riportiamo qui una semplice e pratica guida da tenere in considerazione nei prossimi giorni ...

Altro che Stella cometa : a Natale Terra sfiorata da asteroide - quali rischi : Terra sfiorata da un asteroide tra qualche settimana. Il Natale quando arriva arriva. Manca meno di un mese ormai e tra le persone è già scattata l’ansia da regalo. Sebbene qualcuno l’abbia mitigata approfittando dell’ennesima diavoleria prodotta dal capitalismo: il Black Friday. I tempi stanno cambiando e in molte scuole probabilmente non sarà neppure realizzato il tradizionale presepe, in nome di un laicismo scoperto solo ora a oltre ...

Altro che Stella cometa : a Natale Terra sfiorata da asteroide - quali rischi : Terra sfiorata da un asteroide tra qualche settimana. Il Natale quando arriva arriva. Manca meno di un mese ormai e tra le persone è già scattata l’ansia da regalo. Sebbene qualcuno l’abbia mitigata approfittando dell’ennesima diavoleria prodotta dal capitalismo: il Black Friday. I tempi stanno cambiando e in molte scuole probabilmente non sarà neppure realizzato il tradizionale presepe, in nome di un laicismo scoperto solo ora a oltre ...

Capodimonte - tutto pronto per il Presepe Subacqueo e la Stella cometa sommersa : Alle 17 si terra' una conferenza sui Farnese a Capodimonte mentre alle 18 si dara' il via all'illuminazione del percorso di luce e della Stella Cometa sommersa piu' grande del mondo. Sabato 9 poi ...

Altro che Stella cometa : a Natale Terra sfiorata da asteroide - quali rischi : Terra sfiorata da un asteroide tra qualche settimana. Il Natale quando arriva arriva. Manca meno di un mese ormai e tra le persone è già scattata l’ansia da regalo. Sebbene qualcuno l’abbia mitigata approfittando dell’ennesima diavoleria prodotta dal capitalismo: il Black Friday. I tempi stanno cambiando e in molte scuole probabilmente non sarà neppure realizzato il tradizionale presepe, in nome di un laicismo scoperto solo ora a oltre ...

A Foligno la scienza incontra il Natale : alla scoperta della Stella cometa : L'idea è nata immaginando che i Magi partissero dalla città della scienza, che noi riconosciamo in Foligno, e da lì si muovessero verso Betlemme seguendo, appunto, la scienza. A questo proposito ...