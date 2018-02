Spice Girls | il cambio look dagli anni ' 90 ad oggi

Spice Girls - Emma Bunton parla del primo incontro per la reunion : 'C'è bisogno di 'girl power' nel mondo' : Mangiando sushi e sorseggiando qualche bicchiere di prosecco, le cantanti hanno discusso per la prima volta i progetti futuri lo scorso 2 febbraio.

Spice Girls : Emma Bunton svela i dettagli dell’incontro per la reunion : Lo scorso 2 febbraio, è avvenuto il primo incredibile incontro di tutte e cinque le Spice Girls, che non stavano insieme nella stessa stanza dal 2012. [arc id=”e28fbd78-5be7-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Emma Bunton ha raccontato qualche dettaglio in più su quel meeting e parlando con radio Heart London ha detto che lei, Mel B, Melanie C, Geri Halliwell (diventata Geri Horner) e Victoria Beckham hanno chiacchierato mangiando sushi, ...

“Ma che ca*** hai fatto!”. La foto della reunion è un dramma. Tutti contro Mel B. Le critiche contro l’ex Spice Girls sono impietose. Quel particolare - in effetti - non è sfuggito proprio a nessuno. Lei - che non ha mai avuto peli sulla lingua - risponde alle accuse così : Negli anni delle boy band erano, senza sé e senza ma, il modello femminile di riferimento. Belle, sensuali, capaci di raggiungere ogni modello sociale e perché no, anche dotate di buona voce: erano le Spice Girls le ragazza terribili che nei giorni scorsi hanno celebrato con un scatto diventato subito virale la loro reunion. Tra i commenti entusiasti, non è mancata qualche critica, rivolta in particolare a Mel B. Gli utenti sui social ...

Spice Girls insieme dopo 20 anni : 50 milioni di sterline per la reunion. Ma Victoria Beckam canterà solo in playback : “Rimaniamo sempre sopraffatte per quanto interesse ci sia nel mondo per le Spice Girls. Il momento ora sembra giusto per esplorare alcune nuove incredibili opportunità insieme”. Le Spice Girls annunciano così il loro ritorno sulle scene dopo 20 anni. Compenso: 50 milioni di sterline, cioè 10 a testa per Victoria Beckam, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Halliwell. Secondo The Sun i progetti futuri potrebbero ...

Spice Girls - il ritorno! Dal cachet stratosferico alla particolare scelta di Victoria : tutti i dettagli della reunion : Le Spice Girls si riuniscono e lo fanno col botto, cachet da urlo per la reunion e pieno di like per la foto che le rivede insieme a casa di Geri Victoria Beckham, Geri Horner, Emma Bunton, Melanie ...

