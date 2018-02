Spettatori Serie C : i 9200 di Lecce e le polemiche senza logica né memoria : In Serie C si parla spesso di stadi semi-deserti e di situazioni poco calde sugli spalti. Se in media gli Spettatori nelle gare di Serie C viaggiano sempre tra i 1.500 ed i 3.000 Spettatori, a Lecce però la media è di poco meno di 9.500 Spettatori. Ciononostante, paradossalmente, le polemiche per i "soli" 9.200 Spettatori di Lecce-Catanzaro sono state tante. Ma sono davvero pochi i 9.200 circa del match contro i calabresi? La risposta è no e ci ...

Lecce- Catania - prevendita da Serie A : l'aggiornamento Spettatori delle 15.30 : Lecce- Catania è il match più atteso del prossimo turno di Serie C. È impressiomante l'affluenza ai botteghini e già dal giovedì sera, rappresenta il match del campionato con più spettatori sugli spalti. Infatti, è già stata ampiamente superata quota 14.090 spettatori che al momento rappresenta il record ed è stata la gara con più affluenza dell'attuale campionato. La prevendita era già partita bene, ma negli ultimi due giorni ha subito una vera ...

Spettatori in calo per la Serie A in tv : -2% a partita rispetto al 2016/17 : mentre cresce il pubblico allo stadio, la Serie A perde Spettatori in tv L'articolo Spettatori in calo per la Serie A in tv: -2% a partita rispetto al 2016/17 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A nelle feste - esperimento riuscito : quasi 25.000 Spettatori di media sugli spalti : Serie A nelle feste, ok l'esperimento di giocare il 23 e il 30 dicembre. Funziona anche la Coppa Italia: nel derby di Milano in 50.000 allo stadio. L'articolo Serie A nelle feste, esperimento riuscito: quasi 25.000 spettatori di media sugli spalti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - girone di andata : classifica Spettatori - quando il tifo non paga : In Serie B, dopo le gare della 21a ed ultima giornata del girone di andata, il campionato si ferma e riprenderà il 20 gennaio, in pieno calcio calciomercato della sessione invernale. Ieri si sono avuti i primi verdetti con il Palermo campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sul Frosinone e tre sulla coppia Empoli e Bari. Ma, come al solito, nessun verdetto sembra scontato in quanto il torneo è sempre incerto sino alla fine e bastano pochi ...

Calcio : la presenza di Spettatori allo stadio in Serie A aumentata del 10% rispetto all’anno scorso : Tra le tante note stonate del nostro Calcio, alcuni numeri che fanno sorridere ed invitano all’ottimismo ci sono. Ci riferiamo all‘incremento degli spettatori negli stadi nel campionato di Serie A corrente. Secondo un’analisi statistica condotta dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18esima giornata, la media spettatori è stata di 24.445, con una crescita del 10.1% rispetto al dato finale dello scorso ...

Serie A - +10% Spettatori allo stadio : guidano le milanesi - Juve da record in trasferta : Aumentano i tifosi allo stadio in Serie A: dopo 18 giornate media spettatori in crescita del 10% rispetto al 2016/17. L'articolo Serie A, +10% spettatori allo stadio: guidano le milanesi, Juve da record in trasferta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

