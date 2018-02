Sono un uomo su cui si può fare affidamento

L’uomo più alto e la donna più bassa del mondo : eccoli insieme (e le loro misure). Chi Sono e come vivono le due persone da record : Davide contro Golia. Senza pietre, senza fionda e senza sangue. Piuttosto davanti aglio occhi di una fotocamera. Lei Jyoti Amge, 25 anni, e lui Sultan Kosen, 36 anni. Lei alta poco più di 62 cm, lui Sultan ha un’ altezza impressionante di 2.51m. A metterli insieme l’ente del turismo egiziano che ha voluto immortalare, in terra d’Egitto due persone così diverse tra loro. Il colpo d’occhio è incredibile. Sultan Kösen è nato e cresciuto in ...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : Sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : Sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : Sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata...

Pamela - uccisa e fatta a pezzi. L'uomo fermato si difende : "L'ho seguita ma non Sono stato io" : L'uomo - un nigeriano con permesso di soggiorno- è stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza. Il cadavere della giovane è stato identificato ieri pomeriggio come quello di Pamela Mastropietro, 18 anni, che due giorni fa aveva lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia, dove era ospite

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi Sono fidanzati?/ Foto - chi è l'uomo che avrebbe sostituito Briatore : Elisabetta Gregoraci, dopo la separazione consensuale da Flavio Briatore, ha ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore Francesco Bettuzzi. E' lui il nuovo fidanzato ufficiale?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:00:00 GMT)

'Così mi Sono gettato nell'acqua gelida per salvare un uomo' : Caorle. Il racconto del 40enne che ha portato fino alla riva il passeggero dell'autocarro finito domenica in un canale

'L'uomo intubato sui pacchetti di sigarette Sono io' : causa alla Philip Morris Video : Un uomo sofferente e intubato giace in un letto d'ospedale. Una foto drammatica che ha fatto il giro del mondo: è su milioni di pacchetti di #sigarette della multinazionale del #tabacco Philip Morris per lanciare l'allarme che il fumo fa male. Indescrivibili sono stati lo stupore e l'indignazione di #Maurizio Plescia, un ischitano che si è riconosciuto in quella foto [Video], evidentemente rubata e utilizzata a sua insaputa. L'uomo ha avviato ...

'L'uomo intubato sui pacchetti di sigarette Sono io' : causa alla Philip Morris : Un uomo sofferente e intubato giace in un letto d'ospedale. Una foto drammatica che ha fatto il giro del mondo: è su milioni di pacchetti di sigarette della multinazionale del tabacco Philip Morris per lanciare l'allarme che il fumo fa male. Indescrivibili sono stati lo stupore e l'indignazione di Maurizio Plescia, un ischitano che si è riconosciuto in quella foto, evidentemente rubata e utilizzata a sua insaputa. L'uomo ha avviato una causa per ...

«Ho messo un’inserzione per trovare un uomo con cui fare un figlio - poi me ne Sono innamorata» : Qualche relazione disastrosa, il tempo che scorre, il timore di non poter aspettare ancora a lungo. Jessica, 30 anni, di Londra, voleva un bambino: era pronta per diventare madre, ma quello che mancava era un uomo che fosse in grado e avesse la volontà di fare da padre. Così, dieci mesi fa, come riporta il sito della Bbc, ha provato un approccio radicalmente nuovo: ha pubblicato un annuncio online. E l’esito si è rivelato migliore di quanto ...

Sì - Sono un uomo e lavo i piatti. Che problema c’è? : di Benedetto Ho letto l’articolo di Silvia Bia su ilfattoquotidiano.it dello scorso 28 dicembre sui centri d’ascolto per uomini violenti. Condivisibile nel contenuto, faceva seguito a tutta una serie di articoli e notizie apparsi su questo giornale e su altri, sulle tv, a proposito delle prevaricazioni compiute da uomini a scapito, ovviamente, delle donne. Così, essendo in vacanza ed avendo tempo, ho scritto un commento nel quale ...

"I genitori Sono custodi della vita del figlio - non proprietari". Francesco celebra la Famiglia "unione armonica tra uomo e donna" : "La Famiglia è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna, che è tanto più vera quanto più è capace di aprirsi alla vita e agli altri". Lo scrive Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui la Chiesa celebra la Festa della Sacra Famiglia.La Famiglia è l'unione armonica delle differenze tra l'uomo e la donna, che è tanto più vera quanto più è capace di aprirsi ...

Costantino della Gherardesca : "Il matrimonio? Sono favorevole a essere single cerco un uomo che mi metta allegria" : Costantino della Gherardesca è spiritoso, autoironico e nell'intervista rilasciata a Chi non rinega il suo essere e parlando del suo nuovo programma Le spose di Costantino finisce per parlare anche del suo rapporto con il matrimonio, quello vero. Io Sono favorevole a essere single e ad avere degli amanti. Amanti che un tempo erano insoddisfatti perché avevo il testosterone basso, era una conseguenza dell'obesità. Adesso questa cosa si è ...

Stefano Gabbana Sono un uomo non voglio essere etichettato : Lo stilista Stefano Gabbana, durante un’intervista al “Corriere della Sera” dichiara: «La mia non è una crociata, ma trovo incredibile che ancora oggi qualcuno possa essere etichettato come g…y». Il co-fondatore del marchio “D&G” ha spiegato: «Biologicamente sono un uomo e basta, lo stesso vale anche per le donne. La parola g….y è stata inventata per classificare le persone, ma io non voglio essere etichettato per le mie scelte ...