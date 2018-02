Smartphone | internet o app | ecco dove si vedrà il calcio di serie A

Safe Internet Day secondo TIM Protect : figli lontani dai pericoli degli Smartphone in questo modo : Oggi 6 febbraio ricorre il Safe Internet Day 2018. La parola chiave è sicurezza nell'utilizzo della rete, soprattutto per i nostri figli, da minacce di svariato tipo che virtualmente e non solo mettono in pericolo la loro incolumità. Per l'occasione, TIM ha promosso il suo servizio TIM Protect con un occhio di riguardo proprio alle fasce d'età dei piccoli internauti. TIM Protect in effetti è il servizio che pure consente di controllare ...