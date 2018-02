Siria | l’aereo russo viene abbattuto Il pilota braccato dai jihadisti si fa esplodere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2018) Provincia di Idlib in, il maggiore Roman Filipov dell’aeronautica militare Russa, a bordo di un Sukoi 25,da un missile lanciato dai miliziani. Dopo essere atterrato con il paracadute, il maggioredai ribelli; nel conflitto a fuoco che ne scaturisce uccide due miliziani del gruppo Al-Nusra di Al-Qaeda, ma i nemici lo accerchiano. Il maggiore, pur di non consegnarsi, decide di farsicon una granata, urlando: “Questo è per i nostri ragazzi!”. Il gesto eroico, che lascia nel lutto la moglie e la figlia di quattro anni, è valso alla più alta onorificenza del Cremlino: la medaglia come “Eroe della Russia”. L'articolo, l’aereo. Ildaisi fa: “Questo è per i nostri ragazzi” proda Il Fatto Quotidiano.