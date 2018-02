Silvio Berlusconi | la rappresaglia di Traini ‘non è politica’ Tartaglia | invece…

Silvio Berlusconi - anche Matteo Renzi gli dà ragione : 'Senza i numeri - si torni al voto' : Il sospetto che dopo il voto sia Matteo Renzi che b Berlusconi potrebbero scoprire un'intesa - ampiamente prevista - per la formazione di un governo è ancora tutto da dimostrare. Tra i due però è già ...

Silvio Berlusconi : 'Immigrati - così la sinistra ha rovinato il nostro Paese' : 'Dopo di noi, la politica di questi governi ha portato 170.000 immigrati nel 2014, 153.000 nel 2015, 181.000 nel 2016 e 119.000 nel 2017 per un totale di oltre 600.000. E di questi solo il 5%, cioè ...

Luigi Di Maio - raptus di insulti contro Silvio Berlusconi : cosa gli dice dopo averlo sentito in tv : 'Sono sconvolto dall'intervista di ieri di Berlusconi che diceva che il problema dei migranti è una bomba sociale. L'avete scoperto adesso? Voi proprio, Berlusconi e Renzi, che avete nei vostri ...

Massimo D'Alema attacca Silvio Berlusconi : 'Immigrati - nessuna invasione' : Ancora lui. Ancora Massimo D'Alema , in prima linea contro Silvio Berlusconi , il quale ha parlato degli immigrati come di una 'bomba sociale pronta ad esplodere' . Baffino ribatte: 'Berlusconi mi sta ...

Silvio Berlusconi - Giorgia Meloni : 'Sono basita - apre a Matteo Renzi' : 'Non sono d'accordo con la parola inciucio . In Germania c'è da 70 anni. Distinguiamo tra un accordo di fronte a tutti e un accordo segreto tra partiti. A quello sì si può dare il nome inciucio, ma ...

Silvio Berlusconi - la domanda in diretta di Pietro Senaldi che lo fa tentennare : 'Perché non Salvini premier?' : 'Perché non indica ancora il candidato premier se sa di non poter essere lei? Perché non ha mai fatto il nome di Matteo Salvini ?'. Così Pietro Senaldi , direttore di Libero , a Silvio Berlusconi nel ...

Silvio Berlusconi : 'Macerata? Il gesto di un folle. Giusto togliere la parola razza dalla Costituzione' : Poi parla del suo ritorno in politica: 'Sento il dovere di esserci', come 'nel '94. Non vedo in giro delle personalità che possono fare quel che ho fatto io', anche se 'ci sono altre personalità che ...

Silvio Berlusconi non va a Reggio Calabria a testimoniare al processo Breakfast che vede imputato Scajola : È incandidabile ed è ineleggibile. Ma è troppo occupato con la campagna elettorale. Attraverso il suo legale Niccolò Ghedini, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha fatto sapere che non sarà presente lunedì a Reggio Calabria per testimoniare nel processo “Breakfast” che vede imputato il suo ex ministro dell’Interno Claudio Scajola con l’accusa di aver tentato di aiutare l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, oggi ...

Silvio Berlusconi : 'Immigrati - bomba sociale pronta ad esplodere. Via in 600mila' : Un Silvio Berlusconi a valanga sul tema-immigrazione dopo i temi di macerata. In un'intervista al Tg5, il leader di Forza Italia infatti afferma che l'immigrazione 'è una questione urgentissima', ...

Pier Carlo Padoan - sua sorella Maria Piera candidata con Stefano Parisi in Lazio : al fianco di Silvio Berlusconi : Succede infatti che la sorella del ministro dell'Economia, candidato alla Camera per il Pd nel collegio di Siena, abbia scelto a sua volta di scendere in campo. Ma lo farà al fianco di Stefano Parisi ...

Silvio Berlusconi e i dubbi dopo Macerata sull'estremismo della Lega : 'Non spaventiamo i moderati' : dopo la sparatoria di Macerata Silvio Berlusconi ha diramato subito una nota per sottolineare che è 'frutto di un gesto di uno squilibrato' e testimonianza di 'un problema della sicurezza nelle città'.

La profezia di Berlusconi "Silvio trionfa ancora" : Quando torneremo al governo daremo subito una risposta concreta e con la flat tax faremo ripartire l'economia e assumeremo subito provvedimenti concreti: le aziende che assumeranno un giovane ...

La profezia di Berlusconi Silvio trionfa ancora : «I giornali del 5 marzo? Io sogno che i titoli siano: Silvio trionfa ancora». Silvio Berlusconi, intervistato da Studio Aperto su Retequattro si proietta sul giorno successivo al verdetto elettorale e «vota» il suo titolo preferito, quello che racconta di una sua nuova vittoria alle Politiche del 4 marzo. Ma al netto degli auspici giornalistici, il presidente di Forza Italia si concentra soprattutto sul ...

Silvio Berlusconi : 'Via tasse e contributi a chi assume i giovani' : "Con la nostra politica fiscale faremo ripartire la crescita dell'economia oltre il 2% del Pil con il risultato della creazione di molti posti di lavoro", ha aggiunto Berlusconi.