Sicilia | Figuccia Udc | onta stipendi d' oro è colpa di Miccichè

Sicilia : Figuccia (Udc) - togliere prostituzione da mani criminalità : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "In Sicilia, le nostre città, soprattutto quelle metropolitane, sono diventate luoghi dove la criminalità organizzata sfrutta la prostituzione. Non dà la misura della civiltà un Paese che si volta dall’altro lato rispetto ad un fenomeno come la prostituzione che se reg

Sicilia : Scoma (FI) - Figuccia attacca Miccichè per avere visibilità : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare al deputato regionale Figuccia, che evidentemente soffre di una qualche sindrome che gli procura delle forti perdite di memoria, che da alcuni mesi non fa più parte di Forza Italia, ma di un altro gruppo, chissà per quanto tempo ancora. Faccia all’int

Sicilia : Figuccia (Udc) - Miccichè non può essere presidente Ars e coordinatore Fi : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Non si può criticare, giustamente, il presidente del Senato che mantenendo la funzione si trova pure a fare il leader del suo movimento politico e contemporaneamente far finta di nulla su Gianfranco Miccichè eletto presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, mentre

Sicilia - Figuccia : Palermo città degli abbandonati : Palermo, 2 gen. (askanews) 'Palermo è anche la città degli abbandonati. La morte del clochard che ieri ho denunciato, sotto i portici di via Guardione, non deve restare un tragico fatto isolato. ...

Sicilia : Figuccia - Monterosso? Da Miccichè ennesimo schiaffo ai Siciliani : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - "Ormai è chiaro che Miccichè pensa che la Torre Pisana sia il posto migliore da dove prendere a schiaffi i Siciliani. La nomina della dottoressa Patrizia Monterosso al vertice della Fondazione Federico II è l’ennesima beffa per i cittadini". Lo afferma il deputato regi

Sicilia : Figuccia - deluso da comportamento Musumeci (2) : (AdnKronos) - Poi, ribadisce ancora che il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, lo ha difeso. "L'ho sentito - spiega - e mi ha detto che le posizioni di Naro sono sbagliate e che sta attivando un confronto. Onestamente non riconosco questo coordinatore regionale e lo considero inadeguato,

Sicilia : Figuccia - deluso da comportamento Musumeci : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Lo ammetto, sono deluso dal comportamento del Governatore Nello Musumeci. Soprattutto quando mi ha detto di stare zitto. Neppure da mio padre me lo faccio dire, figuriamoci dal Presidente della Regione...". Sono passati tre giorni dalle dimissioni dell'assessore regio

Sicilia : scontro nell'Udc su stipendi Ars - Figuccia 'Naro non titolato a parlarne' : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - E' scontro all'interno dell'Udc fra l'ex assessore regionale all'Energia Vincenzo Figuccia e il commissario Siciliano del partito Giuseppe Naro. "Inopportune le parole di Naro a proposito della questione tetti per gli stipendi d'oro - dice Figuccia - Il commissario del

Sicilia : Udc giovani si schiera al fianco di Figuccia : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - Il movimento giovanile dell'Udc si schiera al fianco dell'ex assessore regionale all'Energia Vincenzo Figuccia che, dopo aver preso le distanze nei giorni scorsi dalle dichiarazioni del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè sul tetto agli stipendi di Palazzo dei Norm

Sicilia : Campanella (Mdp) - dimissioni Figuccia? Serve assessore competente : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Gestire l'assessorato regionale dell'Energia in Sicilia non è semplice, servono persone preparate, competenti e con una visione chiara di come vogliamo vengano impiegati i rifiuti in questa Regione". Lo dice il senatore di Mdp - Liberi e Uguali, Francesco Campanella,

Sicilia : ex assessore Figuccia - Miccichè deus ex machina privilegi : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Un sistema ha provato a farmi credere addirittura pazzo davanti alla solidarietà espressa da tutti a Micciché, il deus ex machina che difende 'giustamente' i privilegi di pochissimi a scapito di un'intera regione. Ai protagonisti di questo fantomatico sistema dico che

Sicilia : ex assessore Figuccia - Governo Musumeci non è alternativa a malapolitica : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Ho sempre risposto in modo autentico alla mia vocazione e per questo non potevo portare avanti un mandato che mi teneva stretto nella morsa di una gabbia d'oro fatta di formalità e ipocrisie". Lo dice Vincenzo Figuccia, l'assessore regionale ai Rifiuti della Sicilia c

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Sicilia : dimissioni Figuccia - caos in giunta Musumeci (28 dicembre 2017) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: circolazione in tilt in tutta Italia a causa del maltempo. Cuperlo chiede a Mattarella di ritirare la fine della legislatura. (28 dicembre 2017).(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:45:00 GMT)

Sicilia : Musumeci - dimissioni Figuccia? Nessuna crisi politica : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Non c'è Nessuna crisi politica". Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci, all'indomani delle dimissioni dell'assessore regionale all'Energia Vincenzo Figuccia. "Le dimissioni non sono elemento di grande novità - dice Nello Musumeci - Bisogna avere rispetto Figuc