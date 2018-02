Siamo come il gatto di Harvard

Immigrati - Guido Crosetto : 'PenSiamo ai fatti nostri come fanno gli altri Paesi' : Perché avete scelto di puntare sul patriottismo come parola d' ordine della campagna elettorale? 'Guardi Macron, la Merkel, Trump, la Cina: il confronto nel mondo non è più tra aziende che si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 febbraio : Grazie alla legge varata dalla stessa ministra della Pa Siamo entrati in possesso della relazione che spiega come il lavoro per il dottorato fosse preso per buona parte da altri : Il documento – Le 51 pagine del rapporto “Violati gli standard accademici, molte fonti non sono citate” La società Resis di Enrico Bucci riconosce che l’analisi del “Fatto” è stata “confermata” con piccole differenze di Stefano Feltri e Laura Margottini Si fa ma non si dice di Marco Travaglio Siccome la mamma dei cretini è sempre gravida, l’addetto stampa del M5S in Veneto, tal Ferdinando Garavello, raccomanda a candidati e ...

MILAN - GATTUSO/ “Brad Pitt? No - Siamo come Calimero. Cutrone? Un tarantolato - ha il veleno addosso” : MILAN, GATTUSO sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Milan - Gattuso/ “Champions? Non Siamo belli come Brad Pitt - voglio una squadra brutta come me” : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Non Siamo diventati belli come Brad Pitt..." : Il tecnico rossonero: "Sento parlare di corsa Champions ma ora non saremmo nemmeno in Europa League: voglio una squadra brutta come la mia faccia"

Lombardi - M5S : «Raggi? Noi Siamo coesi e compatti - non come il Pd con Zingaretti» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

"Accovacciati tra i sedili del treno Ecco come ci Siamo salvati" : Scampati alla tragedia ma a caro prezzo. Nelle orecchie ancora le urla dopo lo schianto, nella voce ancora le tracce del dolore e dello spavento. Sono i superstiti bergamaschi del treno deragliato a ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin/ “Siamo come fratelli” - poi l'attrice rivela spoiler su Avengers Infinity War : Gwyneth Paltrow e Chris Martin: “Siamo come fratelli”. Poi l'attrice rivela spoiler su Avengers Infinity War. Le ultime notizie sulla (ex) coppia dopo il divorzio(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:16:00 GMT)

Stefano De Martino : “Santiago? Ecco come gli ho detto che io e Belen ci Siamo separati” : Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi 13, deve stare tre mesi lontano da Santiago. Ecco qual è il rapporto con suo figlio, raccontato in un’intervista a Oggi. Stefano De Martino: “Santiago ha cambiato le mie priorità” “Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità”, riconosce Stefano al settimanale. E sottolinea […] L'articolo Stefano De Martino: ...

Prime scimmie clonate come Dolly : "Siamo a un passo dall'uomo" : Vantaggi per la ricerca Il motivo per cui la scienza insiste nel tentare la clonazione di animali, e in particolare saluta come un grande progresso il successo nella clonazione delle scimmie, è che ...

Lavoro - in 5037 a Parma per un solo posto da infermiere : “Siamo come gli emigrati con le valigie di cartone” : “come chi una volta andava in giro con le valigie di cartone, per noi infermieri oggi è così. Il Lavoro c’è se sei disposto a girare l’Italia, a fare tre mesi in un posto, quattro in un altro. La stabilità la può garantire solo il concorso pubblico”. Il posto messo a bando è uno solo – ambito e vissuto come un miraggio – ma la carica dei candidati arriva a cinquemila: questa mattina, martedì 23 gennaio, al Palacassa di Parma si è ...

Dj Fabo - Pm : 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato - non Siamo gli avvocati dell'accusa come in altri ordinamenti. E lo Stato è ... : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita'. 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli ...

Roma - Raggi : “Mi do come voto 7 e mezzo. Grillo? Ci sentiamo e Siamo più compatti di prima” : “Mi sono data un sette e mezzo per il lavoro fatto e lo confermo: continuiamo a trovare cadaveri dietro ogni porta che apriamo”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Massimo Giletti nella trasmissione Non è l’arena (La7). La prima cittadina M5s smentisce l’allontanamento di Beppe Grillo dal movimento: “Certo che ci sentiamo, ogni giorno s’inventano qualche storia. Stiamo andando avanti più compatti di prima. ...

Santa Ninfa. Vincenzo Di Stefano : 50 anni dal sisma - penSiamo a come creare sviluppo : Vincenzo Di Stefano, presidente del consiglio comunale di Santa Ninfa, una delle città sconquassate 50 anni fa dal terremoto del Belice. Una catastrofe che nel corso dei decenni ebbe tante etichette, ...