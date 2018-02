Sfinci di Carnevale | origini storiche e ricetta

meteoweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018) In Siciliaè sinonimo didio sfingi, piccole e soffici palline di pasta lievitata, fritte in olio bollente, preparate, secondo la tradizione, proprio in questo periodo. Il loro nome deriverebbe dal latino “spongia” o dall’arabo “isfang” (spugna) proprio per via della loro natura soffice e spugnosa. Per prepararle occorrono: 1 kg di farina di semola rimacinata, 800ml di acqua, 10g di lievito di birra, 10g di sale, olio di semi di girasole per friggere, zucchero, cannella, vaniglia. Il procedimento è davvero semplice: sciogliete il lievito di birra in poca acqua tiepida prelevata dal totale per poi aggiungerlo, una volta sciolto, alla farina, versando, pian piano, il resto dell’acqua e amalgamando con le mani. L’impasto deve presentare una consistenza collosa ma densa, privo di grumi. Copritelo, lasciandolo a lievitare al caldo sino al raddoppio. Una volta ...