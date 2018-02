Settimana con solo 28 ore di lavoro | accordo storico in Germania tra il sindacato dei

Meteo - altro che inverno finito! Questa Settimana vi conviene tirare fuori l'ombrello : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centro Sud, con piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni del Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara, a essere colpite dal 'vortice ciclonico mediterraneo' saranno soprattutto Sicilia, Campania e Lazio. Ma non provoca solo disagi: l'arrivo del maltempo con la pioggia e la neve - sottolinea la Coldiretti - è importante per ripristinare le scorte ...

Banche centrali : il calendario della Settimana - BoE in primo piano giovedì. Bce presenta il bollettino economico : Sempre giovedì la Banca centrale europea pubblica alle 10 il bollettino economico, mentre in serata si guarda all'istituto centrale messicano che comunica al mercato le novità di politica monetaria , ...

Infiniti Q50S Hybrid - Una Settimana con la Sport Tech AWD automatica - DAY 2 : Nel Diario di questa settimana saliamo a bordo della Infiniti Q50S Hybrid Sport Tech AWD automatica, la berlina premium nipponica che, di listino, costa 63.400 euro. Un modello prestazionale che può contare sui 306 CV del 3.5 V6 benzina in lega di alluminio e sui 68 CV del motore elettrico (la potenza totale è di 364 CV). La batteria, compatta, è agli ioni di litio. Lesemplare in prova, in versione Model year 2018, include in opzione la sola ...

Roma - Da Steven Wilson alle Ladyvette - dai Telescopes a Salis & Sissoko : i concerti della Settimana : LUNEDI' 5 FEBBRAIO Jazz/ & Brasile/Cohen & Goncalves al Parco Nuovo appuntamento con Recording Studio , la rassegna che permette di assistere dal vivo alla registrazione dei dischi della Parco della ...

Settimana bianca nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol : dove passare la vacanza sugli sci con impianti sciistici a due passi dall’hotel : dove passare la perfetta vacanza sugli sci con impianti sciistici a due passi dall’hotel? Con piste da fondo che partono direttamente dalla camera d’albergo e programmi di escursioni con ciaspole per grandi e piccini? Questo e molto altro si trova in Alto Adige, nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Per professionisti o principianti di fondo e discesa, o anche per chi preferisce rimanere a valle e godersi la bellezza del paesaggio ...

Agenda Macro : banche europee alla prova dei conti. Tutti gli appuntamenti clou della Settimana : settimana intensa a livello di dati Macroeconomici e trimestrali , già aperta oggi dalla pubblicazione dei dati sul PMI servizi in Eurozona e sull' ISM non manifatturiero negli Stati Uniti .

Infiniti Q50S Hybrid - Una Settimana con la Sport Tech AWD automatica : Nel Diario di questa settimana saliamo a bordo della Infiniti Q50S Hybrid Sport Tech AWD automatica, la berlina premium nipponica che, di listino, costa 63.400 euro. Un modello prestazionale che può contare sui 306 CV del 3.5 V6 benzina in lega di alluminio e sui 68 CV del motore elettrico (la potenza totale è di 364 CV). La batteria, compatta, è agli ioni di litio. Lesemplare in prova, in versione Model year 2018, include in opzione la sola ...

Appuntamenti macroeconomici : Settimana del 5 febbraio 2018 : Lunedì 05/02/2018 02:45 Cina, PMI servizi Caixin , preced. 53,9 punti, 10:00 Unione Europea, PMI servizi , atteso 57,6 punti; preced. 57,6 punti, 10:00 Unione Europea, PMI composito , atteso 58,6 ...

Previsioni Meteo - inizio Settimana con un nuovo peggioramento sull’Italia : freddo e neve al Nord - nuova sciroccata al Sud : 1/7 ...

Sondaggio Ixè - il M5s di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una Settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...

Inizio Settimana instabile con Neve al Nordovest : Dopo la breve tregua dall’instabilità dei giorni scorsi, la nuova settimana prenderà il via con un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’alta pressione rimarrà infatti in sede atlantica e tenderà ad elevarsi verso la scandinavia, permettendo lo scorrimento sul suo bordo orientale di masse d’aria più fredde di origine artica, che interesseranno vari settori europei. […]

Inizio Settimana instabile con Neve al Nordovest : Dopo la breve tregua dall’instabilità dei giorni scorsi, la nuova settimana prenderà il via con un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’alta pressione rimarrà infatti in sede atlantica e tenderà ad elevarsi verso la scandinavia, permettendo lo scorrimento sul suo bordo orientale di masse d’aria più fredde di origine artica, che interesseranno vari settori europei. […]

Meteo - la Settimana inizia con il maltempo : neve al Nord - pioggia al Centro : Nella seconda settimana di febbraio, l'Italia verrà colpita da una nuova perturbazione trasportata da fredde correnti di origine artica. Dopo la tregua di domenica, il maltempo dovrebbe arrivare già...

Prossima Settimana tipicamente invernale con freddo e neve sopratutto al Nord : Roma - NUOVA settimana PERTURBATA E FREDDA - Esauritasi l'azione del vortice freddo nel corso del weekend, sull'Italia non rimonterà l'anticiclone, ma il Mediterraneo rimarrà interessato dall'azione delle correnti artiche, che nel frattempo avranno riportato il gelo su gran parte dell'Europa centrale. Ci attende così una settimana di stampo pienamente invernale, dopo un Gennaio tutt'altro che freddo. ...