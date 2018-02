Serie A | il Genoa sbanca l' Olimpico | Lazio ko 2-1

Video Gol Lazio-Genoa 1-2 : Cronaca e Highlightes Serie A 5-2-2018 : Risultato finale Lazio-Genoa 1-2: Cronaca e Video Gol Pandev, Parolo, Laxalt, 23^ Giornata Serie A 5 Febbraio 2018 Incredibile all’Olimpico di Roma nel posticipo del lunedì sera: il Genoa ha battuto una Lazio meno brillante del solito per 2 a 1 nei minuti finali. Tre punti fondamentali per i liguri che si allontanano dalla zona salvezza, la Lazio perde un’occasione grande per distaccare le sue concorrenti. Primo tempo con zero ...

Serie A : Lazio-Genoa 1-2 : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il Genoa batte la Lazio 2-1 , 0-0, nel posticipo giocato questa sera all'Olimpico per la 23/a giornata del campionato di Serie A. Liguri in vantaggio con l'ex laziale Pandev , 10'...

Serie A Lazio-Genoa 1-2 - il tabellino : ROMA - Il Genoa vince all'Olimpico battendo la Lazio 2-1. Nella ripresa, Pandev porta in vantaggio i rossoblù, mentre il pareggio lo mette a segno Parolo. Al 36' rete annullata a Laxalt, con l'ausilio ...

Serie A. Laxalt gela l'Olimpico al 92' - colpaccio Genoa in casa Lazio : L'uruguaiano firma l'1-2 dieci minuti dopo che il Var gli aveva cancellato un gol. A inizio ripresa botta e risposta Pandev-Parolo. Biancocelesti avvicinati da Inter e Roma

Serie A - posticipo Lazio-Genoa 1-2 : 22.39 Due gare,zero punti: nei numeri la frenata della Lazio, che all'Olimpico nel posticipo cade 1-2 contro un bel Genoa. Taccuino praticamente vuoto nel 1° tempo: padroni di casa ingabbiati dai rosrosoblù,ben messi in campo dall'ex Ballardini. Senza fortuna i tentativi di Hiljemark, Murgia, L.Alberto e Laxalt. Ripresa.Leiva subito pericoloso,poi via al botta e risposta: Genoa avanti (55') con Pandev,altro ex,al 59' Parolo firma il ...

