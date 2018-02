"Se il 4 marzo vince il toy boy di Orietta Berti si va tutti a casa". Di Maio risponde a Fiorello : "Lo prendo come un augurio!" : "Lo avete visto? Grandissimo Fiorello a Sanremo, lo prendo come un augurio!" Lo scrive in un post su facebook il capo politico del M5S Luigi Di Maio pubblicando un video dell'intervento al Teatro Ariston in cui Fiorello, rivolgendosi al dg della Rai Mario Orfeo scherza e afferma: "Occhio perché se il 4 marzo vince il toy boy di Orietta Berti si va tutti a casa".Il ciclone Fiorello travolge l'Ariston, in apertura della prima serata del ...

Accogliere le proposte degli insegnanti per vincere il prossimo 4 marzo : Si dice che gli insegnanti in totale siano 700.000, includendo nel computo tutti quelli di ruolo e i precari a vario titolo presenti nelle graduatorie all’esaurimento e in quelle d’istituto. Nel web si è letto di tutto circa le soluzioni inerenti il rinnovo del contratto, la mobilità, lo scorrimento in ruolo dei vincitori di concorso […] L'articolo Accogliere le proposte degli insegnanti per vincere il prossimo 4 marzo proviene ...

Pensioni - immigrati - tasse e... Elezioni - tutti i temi caldi del web Ecco la chiave per vincere il 4 marzo : Di Maio, Renzi, Berlusconi e Salvini affilano le armi in vista del quattro marzo: a farla da padroni saranno temi come la flat-tax, i vaccini, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione e l'Europa Segui su affaritaliani.it

