Scuole a rischio sismico | rimessi i sigilli nel Grossetano 

Migliaia di Scuole a rischio chiusura - non sono a norma contro gli incendi : L'allarme dell'associazione dirigenti scolastici: "La metà degli edifici, che ospita 8 milioni di alunni, non ha il certificato di prevenzione". Dal primo...

Ilva. Di nuovo Scuole chiuse al rione Tamburi : vento fa alzare polveri rischiose per la salute : Sale intanto la preoccupazione tra lavoratori e sindacati per il rinvio degli incontri tecnici per lo stabilimento di Taranto che erano previsti per domani, 23 gennaio e il 24. Fiom Taranto: questo ci fa pensare che "ArcerolMittal sia alquanto disorientata e non riesca a fare dei focus sul piano industriale e sulle possibili ricadute dal punto di vista occupazionale"

Terremoto del Belice - sono passati cinquant’anni ma paesi fantasma e Scuole a rischio non sono un ricordo : Io sono nato nel 1978, dieci anni dopo il Terremoto del Belice. Per questione anagrafica le fotografie, qualche articolo dei giornali del tempo, libri di storia e i racconti dei miei nonni e dei miei genitori e delle loro notti passate in una macchina per scappare dalla paura e dalle scosse, violente anche a Palermo, dovevano essere gli unici ricordi. Dovevano. Ma non è cosi. Per anni le ferite del Belice sono state sotto gli occhi di tutti, a ...

Sisma - Scuole a rischio chiusura. La Cassazione : sigilli a strutture insicure : Dopo sentenze choc per omicidio colposo plurimo come quella di primo grado a seguito del Sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009, con condanna a 6 anni di galera, poi cancellata in Appello, 'per aver ...

Cassazione : “Sequestro delle Scuole a rischio sismico anche se lieve” : Ci sono casi estremi come quello dell’Abruzzo dove oltre il 90% delle scuole a rischio sismico e ci sono regioni dove è la situazione è migliore. Certo è che stando a una sentenza della Cassazione moltissime scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro. Sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, le scuole – secondo gli ermellini- che non rispettano in pieno gli ...

Primo sciopero dell'anno : lezioni a rischio nelle Scuole - manifestazioni in tutta Italia : sciopero della scuola oggi lunedì 8 gennaio, Primo giorno di rientro dalle vacanze di Natale. La protesta riguarda il personale...

Sciopero nelle Scuole dellinfanzia e primarie - a rischio 3 - 5 milioni di bambini : Sono tre milioni e mezzo i bambini, tra scuole dell'infanzia e primarie, che rischiano di non poter tornare a scuola lunedì 8 gennaio, per il primo Sciopero dell'anno nell'istruzione. C'è stato ...

Scuole paritarie - soldi in ritardo : "Le tredicesime sono a rischio" : 'Il Comune è in ritardo rispetto al ritardo a cui siamo abituati nei pagamenti dei fondi per le Scuole dell'Infanzia. Temiamo di non riuscire a versare le tredicesime agli insegnati, non è ancora ...