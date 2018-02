Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6 4 | hotel crollato | 2 morti e oltre 100

Forte Scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e oltre duecento feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Forte Scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e centinaia di feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Terremoto - tremenda Scossa a Taiwan : crolla un hotel - almeno 2 morti e 100 feriti. "Persone intrappolate" Video : ?È di almeno due morti e oltre 100 feriti il bilancio provvisorio del Terremoto, di magnitudo 6, che ha colpito la parte orientale dell'isola di Taiwan. #Taiwan : Multi...

Taiwan - terremoto : crolla un albergo/ Ultime notizie video - Scossa M 6.4 : centinaia di case senza elettricità : Taiwan, crolla un albergo per il terremoto magnitudo 6.4: Ultime notizie, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Almeno 30 persone sono rimaste intrappolate al suo interno.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:49:00 GMT)

Terremoto - tremenda Scossa a Taiwan : crolla un hotel - 30 persone intrappolate Video : tremenda scossa di Terremoto a Taiwan, terrore tra la gente. crolla un hotel in pieno centro. Ci sarebbero trenta persone intrappolate. #Taiwan : Multi storey #hotel collapses in Taiwan...

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel crollato con “persone sotto le macerie” : Paura a Taiwan: poco prima della mezzanotte un terremoto di magnitudo 6,4, con epicentro ad appena 9 chilometri di profondità, ha fatto tremare l’intera isola, causando il crollo di un albergo. Si temono numerose vittime. La Scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Non è stato lanciato l’allarme tsunami....

TAIWAN - TERREMOTO : CROLLA UN ALBERGO/ Ultime notizie video - Scossa M 6.4 : almeno 30 persone intrappolate : TAIWAN, CROLLA un ALBERGO per il TERREMOTO magnitudo 6.4: Ultime notizie, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. almeno 30 persone sono rimaste intrappolate al suo interno.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:57:00 GMT)

Scossa di terremoto a Taiwan Crolla un albergo con turisti : Taiwan colpita da un terremoto . Un sisma di magnitudo 6.4 ha colpito l'isola. Di fatto secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto ci sarebbero dei crolli. Tra questi anche un hotel. Il ...

Terremoto a Taiwan - forte Scossa Crollato un hotel : Terremoto a Taiwan. Un hotel è crollato a Hua-Lien, sulla costa est dell'isola. La scossa è stata di magnitudo 6.4 e si è verificata alle 23.50 ora locale a circa...

Scossa di terremoto a Taiwan ?Crolla un albergo con turisti : Taiwan colpita da un terremoto. Un sisma di magnitudo 6.4 ha colpito l'isola. Di fatto secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto ci sarebbero dei crolli. Tra questi anche un hotel. Il terremoto ha colpito 21 chilometri a nordest di Hualien, come riporta l'istituto geologico Usa. Il sisma di oggi di fatto arriva dopo una serie di scosse negli ultimi giorni. Il terremoto è stato registrato a largo della costa nord-est di Taiwan. ...

Terremoto - tremenda Scossa a Taiwan : crolla un hotel - persone intrappolate Video : tremenda scossa di Terremoto a Taiwan, terrore tra la gente. crolla un hotel in pieno centro. #Taiwan : Multi storey #hotel collapses in Taiwan ?? after the eastern part hit...

Terremoto - tremenda Scossa a Taiwan : crolla un hotel - persone intrappolate : tremenda scossa di Terremoto a Taiwan, terrore tra la gente. crolla un hotel in pieno centro. #Taiwan : Multi storey #hotel collapses in Taiwan ?? after the eastern part hit...

Terremoto a Taiwan - forte Scossa Crollato un hotel : Un hotel è crollato a Hua-Lien, sulla costa est di Taiwan, in seguito ad una potente scossa di Terremoto di magnitudo 6.4. Lo riportano i media internazionali.

Terremoto : forte Scossa a Taiwan : Una forte scossa di Terremoto ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan. La scossa, di magnitudo 6,4, è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Al momento non sono stati lanciati allarmi tsunami. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare a nord-est di Hualian, a 98 km dalla costa. L'articolo Terremoto: forte scossa a Taiwan sembra essere il primo su Meteo Web.