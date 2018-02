Sci alpino | Mondiali juniores 2018 | Alex Vinatzer si ferma ai piedi del podio in gigante

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Vincent Kriechmayr. L’austriaco sogna in grande : L’argomento medaglie d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali è ben conosciuto dall’Austria, che è la nazione ad aver trionfato per il maggior numero di volte in questa specialità nella manifestazione a Cinque Cerchi. Sono ben sette i campioni austriaci capaci di salire sul gradino più alto del podio olimpico, l’ultimo dei quali è stato Matthias Mayer proprio quattro anni fa a Sochi. Anche a PyeongChang ...

Sci alpino : Christof Innerhofer - lo sciatore da gara secca. Quando ci sono medaglie in palio - l’azzurro batte sempre un colpio : A dispetto di una stagione non sui soliti livelli, con zero podi conquistati ma tanti piazzamenti, Christof Innerhofer è uno degli uomini di punta dell’Italia in ottica Giochi Olimpici. L’altoatesino, infatti, è l’uomo che nella squadra azzurra di sci alpino ha più di tutti un feeling particolare nelle gare secche, in cui sono in palio le medaglie. Tutto nasce nel 2011, Quando ai Mondiali di Garmisch, a 27 anni, Inner conquistò ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn sarà ancora la donna da battere in discesa. L’intramontabile americana a caccia di nuovi record : Lindsey Vonn è una delle grandi stelle che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, un’icona indiscussa dello sci alpino da oltre un decennio, un vero e proprio mito che si è sempre contraddistinta per la propria classe, per il proprio agonismo, per il suo essere così vincente, per la sua capacità di essere un personaggio mediatico anche al di fuori dello stretto contesto della neve. La statunitense può diventare una ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si comincia con le prove della discesa maschile! Calendario - programma e orari : Le prove non avranno diretta tv e diretta streaming, vi aggiorneremo con tutti i risultati. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . GIOVEDI' 8 FEBBRAIO: 03.

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze ... : Lo sci alpino sarà uno degli sport di punta alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 . Le gare inizieranno domenica 11 febbraio, due giorni dopo la cerimonia inaugurale, e proseguiranno per due lunghissime settimane, ricche ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche…” : ESCLUSIVA OA SPORT – in questa stagione non è ancora riuscito a trovare il podio, ma Christof Innerhofer è insieme a Dominik Paris e Peter Fill una delle speranze di medaglia più concerete ai Giochi Olimpici invernali che inizieranno a PyeongChang la prossima settimana, per quanto riguarda la velocità maschile. Il titolo di campione del mondo nel 2011 a Garmisch e le due medaglie, un argento e un bronzo, di Sochi 2014, gli sono fruttati ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si comincia con le prove della discesa maschile! Calendario - programma e orari : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si apriranno ufficialmente venerdì 9 febbraio con l’attesissima Cerimonia d’Apertura caratterizzata dalla sfilata degli atleti nello Stadio, l’accensione della fiamma e dai consueti discorsi d’apertura. I Giochi, però, incominceranno prima per gli atleti visto che già nei giorni precedenti si disputeranno test e prove: anche lo sci alpino sarà coinvolto, i Campioni che si daranno ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud fanno paura. Norvegia favorita nelle prove veloci : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, una coppia pronta a dominare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La Norvegia sogna in grande con i suoi due campioni, tra i principali favoriti nelle prove veloci sulle nevi coreane. Entrambi sono reduci da una stagione davvero molto positiva e si candidano ad essere protagonisti sia in discesa, sia in superG. Svindal è tornato a gareggiare dopo l’ennesimo grande infortunio della carriera ed è già ...

Sci alpino - Manfred Moelgg : “L’appuntamento olimpico arriva poche volte nella vita - non bisogna avere rimorsi” : ESCLUSIVA OA SPORT – Manfred Moelgg è uno dei veterani della squadra azzurra alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Il 35enne di Brunico sarà protagonista sulle nevi coreane in slalom ed in gigante. In stagione finora Manny non è ancora riuscito a salire sul podio e proverà proprio a farlo in Corea del Sud. Moelgg vorrà conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera e soprattutto nei “rapid gates” l’altoatesino ha ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 – Aline Danioth vince la combinata battendo Hrovat e Gritisch. Indietro le azzurre : A Davos (Svizzera) proseguono i Mondiali juniores di sci alpino. Oggi si è disputata la combinata femminile che è stata vinta dalla padrona di casa Aline Danioth, già bronzo nella prova di slalom. L’elvetica classe 1998 si è imposta con 56 centesimi di vantaggio sulla slovena Meta Hrovat e 1.16 nei confronti dell’austriaca Franziska Gritisch. Indietro le azzurre: Teresa Runggaldier 18esima (a 5.89), ventiduesima Nadia Delago (a ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Cinque carte da podio e tanti outsider per l’Italia : È un’Italia carica quella che si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nello sci alpino, dopo anni di transizione, gli atleti azzurri sono riusciti a trovare nelle ultime due stagioni una grande continuità di risultati ad alti livelli. Un anno fa, al femminile, quella italiana fu la squadra che raccolse più punti in Coppa del Mondo, mentre al maschile furono diverse le vittorie di prestigio raccolte dagli azzurri, con ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin sfida la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...