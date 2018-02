Sanremo | un intruso sul palco Poi Fiorello scalda il pubblico

ilgiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2018)comincia col botto in tutti i sensi. Un uomo ha cercato di fermare Rosariodurante il suo show che ha aperto la 68esima edizione del Festival. Subito dopo l'ingresso dello showman, un uomo si è avvicinato e ha urlato: "Fatemi parlare. Da tempo chiedo un appuntamento col procuratore di...". Poche parole, poi l'intervento immediato dello staff della sicurezza che ha bloccato l'uomo e lo ha portato lontano daldell'Ariston. L'episodio ha ricordato quanto accaduto qualche anno fa durante l'apertura di uno dei Festival di Pippo Baudo quando qualcuno si mise a urlare in sala e minacciando di buttarsi dalla parte alta del teatro. Il monologo diInsomma solo qualche attimo di paura ma dopo qualche secondo lo showman è andato avanti nel suo monologo.ha messo nel mirino Erdogan che è in visita in ...