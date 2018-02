Sanremo | ecco le pagelle del Festival

FIORELLO/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : "ecco lo Scaldapubblico". L'ansia da prestazione (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:20:00 GMT)

Sanremo 2018 : i compensi dei conduttori. Ecco quanto percepiscono Baglioni - Hunziker e Favino : Baglioni, Hunziker, Favino Ormai è una tradizione, un rito irrinunciabile. Ogni Festival di Sanremo che si rispetti è preceduto dalle indiscrezioni e dalle polemiche sui compensi che percepiranno i conduttori della kermesse. Anche quest’anno l’abitudine è stata rispettata: i cachet sono quelli propri di un grande evento, anche se sono ormai lontani i tempi in cui i presentatori ricevevano cifre astronomiche. Ecco quanto ...

Festival di Sanremo - Fiorello zittisce i gossip : 'Ecco il video di Laura Pausini' : Fiorello mostra in Sala Stampa a Sanremo il video di Laura Pausini che, colpita da laringite, non riesce ad andare a Sanremo dove era attesa la prima sera. Lo showman zittisce così le voci maligne ...

Sanremo 2018 - ecco i direttori d’orchestra cantante per cantante. Peppe Vessicchio c’è : Peppe Vessicchio Non è Sanremo senza direttori d’orchestra. Figure fondamentali sul palco dell’Ariston, negli anni sono diventati uno dei simboli della kermesse. E dopo la pausa del 2017, anche il “mitico” Peppe Vessicchio è tornato nella lista di coloro che dirigeranno l’orchestra del Festival di Sanremo 2018 durante le esibizioni dei big e dei giovani. Il recordman di quest’anno tuttavia è Diego Calvetti, ...

Noemi mamma dopo il Festival di Sanremo? Ecco cosa risponde la cantante : Noemi mamma dopo il Festival di Sanremo? È il sogno della cantante, esplicitato in un’intervista al settimanale F. Noemi: “Vorrei avere un figlio” La cantante romana, 36 anni, fidanzata da dieci con il musicista Gabriele Greco, racconta della sua vita sentimentale, della sua infanzia e dei suoi sogni rimasti, per il momento, nel cassetto. Primo […] L'articolo Noemi mamma dopo il Festival di Sanremo? Ecco cosa risponde la ...

Sanremo 2018 : ecco i brani in gara tra i Campioni Video : Per cinque giorni, dal 6 al 10 febbraio, il panorama televisivo italiano sara' monopolizzato, come al solito, dal Festival di Sanremo, giunto alla 68esima edizione. Si tratta della prima volta di Claudio Baglioni nella veste di direttore artistico e conduttore, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. 20 Campioni in gara, nessuna eliminazione Una delle novita', di questa edizione del Festival della canzone italiana, è l’assenza ...

Sanremo 2018 - DIRETTA : Ecco l'ordine di esibizione dei BIG Video : L'evento inizierà intorno alle 20:35 e sarà trasmesso in DIRETTA tv da Rai Uno e in streaming su Rai Play. [Video] Festival di Sanremo 2018, 1°puntata: Scaletta esibizioni cantanti Ecco l'ordine in ...

Sanremo 2018 : ecco i preferiti dai bookmaker : Chi vincerà il Festival di Sanremo 2018? La kermesse canora è solamente ai nastri di partenza, eppure i bookmaker hanno già diffuso le quote. I papabili vincitori sono, per Sisal Matchpoint, Fabrizio Moro e Ermal Meta, che cantano in coppia il brano "Non mi avete fatto niente": nel caso d'effettivo trionfo, pagherebbero 3 volte la scommessa. Al secondo posto c'è invece Ron, che viene dato a 6: l'ex vincitore di ...

Sanremo 2018 - ecco gli abiti che indosserà Michelle Hunziker : Che abito indosserà Michelle Hunziker? La domanda è di quelle capaci di togliere l’appetito, ma la cosa positiva è che abbiamo già in saccoccia una risposta. La conduttrice non ha scelto solo, come in molti avevano pensato, abiti firmati Trussardi per “sponsorizzare” la maison del marito. La vedremo invece calcare il palco dell’Ariston con abiti disegnati sempre da stilisti italiani: da Giorgio Armani ad Alberta Ferretti ...

Sanremo 2018 - DIRETTA : Ecco l'ordine di esibizione dei BIG : Oggi, martedì 06 febbraio, va in onda la prima puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni, sarà affiancato da Michelle Hunzinker e Pierfrancesco Favino. Grande attesa per il pubblico italiano di conoscere chi questa sera salirà nel Teatro Ariston. Nelle ultime ore si è appreso che Fiorello è già arrivato a Sanremo. Poi ci sarà, Gianni Morandi, arrivato ieri, che farà il primo tributo al ...

Sanremo - è la notte di Fiorello : ecco la scaletta dei big in gara stasera : ecco i big che si esibiranno questa sera al festival di Sanremo. Annalisa , brano in gara: 'Il mondo prima di te', Ron , brano in gara: 'Almeno pensami', The Kolors , brano in gara 'Frida , Mai, Mai, ...

Sanremo - ecco uno degli abiti che Michelle Hunziker indosserà stasera. E non è di Trussardi : Per la serata di apertura del 68mo Festival di Sanremo, spiazzando tutti gli scommettitori che davano per scontato la scelta di abiti Trussardi, la co-conduttrice della gara canora Michelle Hunziker, sul palco dell'Ariston assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, ha deciso di indossare tre abiti firmati Alberta Ferretti, tra i quali quello che la maison mostra in un bozzetto, tutto balze plissettate, con piccola coda, color rosso ...