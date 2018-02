Sanremo con noi La direttissima minuto per minuto

Lo Stato Sociale a Sanremo : Una vita in vacanza con “una vecchia che balla” sul palco (video) : Debutto anche per Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza. La band bolognese suona insieme dal 2009 e nel corso degli anni si è affermata dapprima sulla scena indie, per poi riuscire a coinvolgere un pubblico progressivamente sempre più grande, al punto da essere scelti tra i big del Festival della canzone italiana da Claudio Baglioni. Lo Stato Sociale è Stato all'altezza della sua reputazione, con una performance ...

Lo Stato Sociale a Sanremo con Una vita in vacanza tra ritmo e ironia (video) : Debutto anche per Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza. La band bolognese suona insieme dal 2009 e nel corso degli anni si è affermata dapprima sulla scena indie, per poi riuscire a coinvolgere un pubblico progressivamente sempre più grande, al punto da essere scelti tra i big del Festival della canzone italiana da Claudio Baglioni. Lo Stato Sociale pubblicherà a breve il nuovo album Primati, che conterrà tre ...

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Sanremo al via - show di Fiorello - Baglioni è la spalla : e il loro duetto su "E tu" conquista il pubblico DIRETTA : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i favoriti dei bookmaker Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la loro ?Non mi avete fatto niente?, partono avanti a tutti con una quota piuttosto bassa,...

Mario Biondi / Sul palco con "Rivederti" - ma il maestro Beppe Vessicchio gli ruba la scena! (Sanremo 2018) : Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Sanremo - apre Fiorello : gag con contestatore e medley. Arriva Baglioni : elogio della canzone italiana : Chiudono Le Vibrazioni A inaugurare la gara di questa 68sima edizione sarà Annalisa, prima big in gara con la sua 'Il mondo prima di te', poi la scaletta dei venti campioni prosegue con Ron, The ...

Video di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 (video) - la danza contro la paura in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 portano una danza contro la paura. Come annunciato nelle settimane che hanno preceduto l'inizio del Festival, i due artisti si sono ritrovati in Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno voluto dichiarare il loro no alla paura del terrorismo. L'accoppiata si è rivelata quindi vincente, per cui il frutto dell'intuizione di Claudio Baglioni sembra essere stato apprezzato anche dal pubblico in ...

Video di Ornella Vanoni a Sanremo 2018 e la sua Imparare ad amarsi per un trio d’autore con Bungaro e Pacifico : Il ritorno a Sanremo di Ornella Vanoni è segnato dal brano Imparare ad amarsi, presentato per la prima volta questa sera, in un trio inedito con Bungaro e Pacifico. La canzone, che porta la firma proprio di quest’ultimo – già autore anche dei testi del duo composto da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ed Enzo Avitabile e Peppe Servillo -, era stata pensata per una voce solista ma il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, ha ...

Festival di Sanremo 2018 : i concorrenti in gara : Le cose da sapere sui 20 artisti che si esibiranno stasera: da Annalisa alle Vibrazioni The post Festival di Sanremo 2018: i concorrenti in gara appeared first on Il Post.

Sanremo 2018 - la prima serata : il fotoracconto : «La Rai più ricca di sempre perché il canone è in bolletta» (cit.) è tutta seduta in platea. Lì vicini, Aurora Ramazzotti e fidanzato (Goffredo Cerza) pronti ad applaudire più forte all’ingresso in scena di Michelle Hunziker. Che guarda il marito, Tomaso Trussardi, in platea: «Non ti vedo da due settimane. Amore ti amo sei così bello che ti risposerei». Ma il primo tempo, quello iniziale, è tutto affidato alla grandezza certa di Fiorello: ...

Sanremo 2018 - Fiorello legge in diretta il messaggio di Baglioni : "Così mi ha convinto" : "Voglio fare lo scaldapubblico nella serata di apertura", e così è stato. Fiorello alla fine l'ha spuntata ed è il primo a uscire sul palco dell'Aristion in questa 68esima edizione del...