Sanremo al via | show di Fiorello | Baglioni è la spalla | e il loro duetto su E

Sanremo al via - show di Fiorello - Baglioni fa la spalla : e il loro duetto su "E tu" conquista il pubblico DIRETTA : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i favoriti dei bookmaker Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la loro ?Non mi avete fatto niente?, partono avanti a tutti con una quota piuttosto bassa,...

Sanremo - via con “invasione” | : Dal palco del teatro Ariston, primo appuntamento con la kermesse “targata” Baglioni, affiancato da Hunziker e Favino

Sanremo al via - Fiorello scaldapubblico : invasione sul palco per protesta DIRETTA : Fiorello scaldapubblico Finalmente ci siamo, si alza il sipario sul teatro Ariston e sulla 68^ edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale si apre con la sigla iniziale cantata dai 20 big...

SILVIA NOTARGIACOMO/ Chi è la fidanzata di Ermal Meta (Sanremo 2018) : Scopriamo chi è SILVIA NOTARGIACOMO, l’attuale fidanzata del cantautore Ermal Meta. Un passato a Rai Radio 1 ed un’esperienza nel 2011 a Sanremo nella commissione.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:42:00 GMT)

Sanremo 2018 - cantanti : Lo Stato Sociale da inviati per Le Iene a Big in gara : Lo Stato Sociale La quota ironica e naif della nuova edizione del Festival di Sanremo, che lo scorso anno era rappresentata dal trionfatore Francesco Gabbani, è rappresentata stavolta da Lo Stato Sociale, una band bolognese con un bel percorso alle spalle e pronta a debuttare ufficialmente sul palco dell’Ariston con il brano Una Vita in Vacanza. Chi sono i membri de Lo Stato Sociale Lo Stato Sociale è un gruppo musicale formatosi a Bologna ...

Sanremo.Al via il Festival. Sul palco i 20 big. Fiorello e Morandi superospiti. Pausini : ho laringite : La cantante ha annunciato sul suo profilo Facebook che si sta curando e che sarà ospite della finale di sabato. Domani è atteso Pippo Baudo. Venerdì sarà conferito il premio alla carriera a Milva. La 'Pantera di Goro', da tempo lontana dalle scene, non arriverà però all'Ariston. Al suo posto, ritirerà il premio la figlia

Sanremo 2018 - sei un fanatico del festival? Mettiti alla prova con il trivial : Il Festival di Sanremo tanto amato quanto odiato è probabilmente l’evento televisivo più popolare della televisione italiana. Se sei un fanatico di Sanremo o tuo malgrado sai tutto sfida i lettori di Fq Magazine e dimostra la tua preparazione. Per giocare Segui questo link e nella nuova finestra accedi a Facebook Messenger con il tuo account. Riceverai subito un messaggio con la prima domanda e per rispondere ti basterà cliccare sulla risposta ...

Sanremo 2018 - al via le dirette social di Casa Surace : “I nostri idoli? Elio e le storie tese” : Al via dalle 16 di martedì 6 febbraio da Sanremo, le dirette Facebook del collettivo comico Casa Surace. Il gruppo accoglierà nella Digital Room al Forte Santa Tecla i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston di Sanremo L'articolo Sanremo 2018, al via le dirette social di Casa Surace: “I nostri idoli? Elio e le storie tese” proviene da Il Fatto Quotidiano.