Sanremo Al via il Festival Sul palco i 20 big Fiorello e Morandi superospiti

Sanremo 2018 - sei un fanatico del festival? Mettiti alla prova con il trivial : Il Festival di Sanremo tanto amato quanto odiato è probabilmente l’evento televisivo più popolare della televisione italiana. Se sei un fanatico di Sanremo o tuo malgrado sai tutto sfida i lettori di Fq Magazine e dimostra la tua preparazione. Per giocare Segui questo link e nella nuova finestra accedi a Facebook Messenger con il tuo account. Riceverai subito un messaggio con la prima domanda e per rispondere ti basterà cliccare sulla risposta ...

Sanremo 2018 - al via le dirette social di Casa Surace : “I nostri idoli? Elio e le storie tese” : Al via dalle 16 di martedì 6 febbraio da Sanremo, le dirette Facebook del collettivo comico Casa Surace. Il gruppo accoglierà nella Digital Room al Forte Santa Tecla i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston di Sanremo L'articolo Sanremo 2018, al via le dirette social di Casa Surace: “I nostri idoli? Elio e le storie tese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 : Laura Pausini rinviata a sabato - Tommaso Paradiso con Gianni Morandi : Festival di Sanremo 2018, ultime notizie su Laura Pausini e su Tommaso Paradiso: ecco quando saranno ospiti al Teatro Ariston. Laura Pausini, ospitata a Sanremo rinviata a sabato 10 febbraio 2018 «Laura Pausini non c’è stasera ma sarà qui sabato. Purtroppo ha tentato ogni terapia ma l’influenza forte non le ha permesso di riprendersi per stasera”: lo […] L'articolo Sanremo 2018: Laura Pausini rinviata a sabato, Tommaso ...

Sanremo - al via il Festival di Claudio Baglioni. Stasera Fiorello e Morandi sul palco dell'Ariston : Il Teatro Ariston, nella città blindata per la sicurezza, si colora di un arcobaleno di fiori. Baglioni: "Sarà un festibal popolar-nazionale". Laringite, a rischio la presenza di Laura pausini

Sanremo al via : Tim si conferma sponsor unico : ... mentre un'incantevole scenografia, ispirata ai più famosi spettacoli internazionali, farà da cornice allo show sanremese. TIM si conferma per il secondo anno sponsor unico del Festival di Sanremo. ...

“Che bel Sanremo - manca solo Topo Gigio”. Utenti in rivolta contro il Festival : quell’annuncio - piaciuto davvero a pochi - che ha scatenato un putiferio virtuale tra gli italiani. A poche ore dal via della competizione - di sicuro gli spunti di discussione non mancano : Sanremo, come recita il famoso adagio, è Sanremo. Con le sue aspettative, le sorprese, le discussioni feroci che accompagnano ogni classifica finale della kermesse. E le polemiche, inevitabili a ogni edizione. L’ultima in ordine cronologico è arrivata al momento dell’annuncio dei personaggi noti della giuria di esperti, quelli per interci che affiancheranno la demoscopia e il televoto dalla quarta serata in poi per dire la ...

“Ma perché lo hanno fatto!”. Sanremo - umiliazione per Pippo Baudo. Polemica sul trio Baglioni-Hunziker-Favino nei confronti dello storico presentatore. Gli spettatori - ovviamente - non li perdonano : Il Festival alle porte, con gli italiani che già non vedono l’ora di sedersi sulla poltrona di casa, telecomando saldamente in mano, per commentare un’edizione che nel bene o nel male pare destinata a far parlare di sé. Difficile immaginare che non sia così, d’altronde, considerando che per il 2018 la kermesse canora più famosa del Bel paese si presenterà sotto il segno della discontinuità rispetto al passato. E che ...

Sanremo - martedì il via : ecco tutti i cantanti e le canzoni in gara : Siamo ormai alla vigilia del 68° Festival della Canzone Italiana che si terrà, come ogni anno, nel Teatro Ariston di Sanremo a partire da martedì 6 febbraio e che vedrà salire sul palco e garegguiare ...

Sanremo : 24 ore al via del 68° Festival - domani Fiorello e Laura Pausini : ... Frida, , Diodato e Roy Paci , Adesso, , Mario Biondi , Rivederti, , Luca Barbarossa , Passame er sale, nella foto qui sopra, , , Lo stato sociale , Una vita in vacanza, , Annalisa , Il mondo prima ...

Mietta/ Nel 1989 il vagone del treno sul quale viaggiavo - per andare a Sanremo - ha preso fuoco (Domenica In) : Mietta sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In, nello spazio Sanremo Story per ricordare tutte le tappe più significative della kermesse sanremese(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:11:00 GMT)

Sanremo - con l'inizio del Festival la tv cambia : Mediaset smonta il palinsesto - via C'è Posta per Te e Immaturi : Arriva Sanremo e la tv cambia. Via C'è Posta per te e la fiction Immaturi su Canale 5, niente Quinta colonna su Rete4, salta un turno ' 90 Special di Nicola Savino su Italia 1. Mediaset rivoluziona il ...

Al via i firmacopie di Fabrizio Moro per la raccolta Parole - Rumori e Anni : date dell’instore tour dopo Sanremo : Alla vigilia del ritorno a Sanremo, stavolta per la prima volta in coppia, è stato annunciato il calendario dei firmacopie di Fabrizio Moro, che presenterà al pubblico il best of Parole, Rumori e Anni Vol.1 in uscita il 9 febbraio. La raccolta da 13 canzoni è un modo per celebrare il decennale di carriera, l'Anniversario dell'uscita del fortunato album Pensa, ma senza rinunciare all'originalità, visto che i brani sono "ri-arrangiati, ...

Sanremo 2018 Annalisa : svelata la tracklist del nuovo album 'Bye Bye' - al via il pre-order : Ecco la tracklist : Bye Bye Direzione La Vita Il mondo prima di te Bianco nero e grigio Le parole non mentono Un domani , Feat. Mr Rain, Illuminami Ogni festa Dimenticherai Il prossimo weekend ...

Annunciata la giuria di Sanremo Young - al via dal 16 febbraio su Rai1 : tutti i nomi : La giuria di Sanremo Young sembra ormai cosa fatta. Stupiscono i nomi scelti per il talent che si avvierà il 16 febbraio dal Teatro Ariston, a meno di una settimana dalla conclusione del primo Festival condotto da Claudio Baglioni. I nomi dei 12 partecipanti al programma sono già noti, mentre rimane da capire chi siano i giurati chiamati a giudicare le loro performance. Secondo Altrospettacolo, il banco sarà occupato da Morgan, che ...