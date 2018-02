Sanremo 2018 | sarà davvero Favino a salire sul palco dell’Ariston? La prima puntata del

Sanremo 2018 - sei un fanatico del festival? Mettiti alla prova con il trivial : Il Festival di Sanremo tanto amato quanto odiato è probabilmente l’evento televisivo più popolare della televisione italiana. Se sei un fanatico di Sanremo o tuo malgrado sai tutto sfida i lettori di Fq Magazine e dimostra la tua preparazione. Per giocare Segui questo link e nella nuova finestra accedi a Facebook Messenger con il tuo account. Riceverai subito un messaggio con la prima domanda e per rispondere ti basterà cliccare sulla risposta ...

ANALISI/ Video - testo di “Non mi avete fatto niente” canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro (Sanremo 2018) : testo di “Non mi avete fatto niente”, ANALISI della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018. I temi del brano: vita e terrorismo. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

FIORELLO/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : "ecco lo Scaldapubblico" (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo "Il coraggio di ogni giorno" canzone di Enzo Avitabile e Peppe Servillo (Sanremo 2018) : testo di “Il coraggio di ogni giorno”, ANALISI della canzone di Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018. I temi del brano: amore e Napoli. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:40:00 GMT)

LUCA BARBAROSSA/ Video - "Passame er sale" : una nota musicale in tasca come rito scaramantico (Sanremo 2018) : Il cantautore LUCA BARBAROSSA torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo 2018 col brano "Passame er sale", col quale riporta in auge il dialetto romanesco: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 : la scaletta e gli ospiti della prima puntata : Sanremo 2018: scaletta della prima puntata del 6 febbraio Ecco svelate tutte le ultime news relative alla scaletta della prima puntata del Festival di Sanremo 2018 di martedì 6 febbraio. Stasera, infatti, in prima serata ed in diretta tv su Rai1, debutterà ufficialmente la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un primo collegamento live dall’Ariston è previsto intorno alle ore 20.44 di questa sera, subito dopo la striscia ...

Chi è Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ospite a Sanremo 2018 - autore per Morandi e tanti altri : Per la prima volta Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti al Festival di Sanremo 2018 porterà tutta la freschezza del pop indie della band fenomeno degli ultimi anni. Il frontman del gruppo Tommaso Paradiso sarà ospite all'Ariston durante la prima serata del Festival martedì 6 febbraio, per duettare con Gianni Morandi sulle note di Una vita che ti sogno, brano scritto da Paradiso per Morandi, contenuto nell'ultimo album di ...

Sanremo 2018 - al via le dirette social di Casa Surace : “I nostri idoli? Elio e le storie tese” : Al via dalle 16 di martedì 6 febbraio da Sanremo, le dirette Facebook del collettivo comico Casa Surace. Il gruppo accoglierà nella Digital Room al Forte Santa Tecla i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston di Sanremo L'articolo Sanremo 2018, al via le dirette social di Casa Surace: “I nostri idoli? Elio e le storie tese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 : ecco i brani in gara tra i Campioni Video : Per cinque giorni, dal 6 al 10 febbraio, il panorama televisivo italiano sara' monopolizzato, come al solito, dal Festival di Sanremo, giunto alla 68esima edizione. Si tratta della prima volta di Claudio Baglioni nella veste di direttore artistico e conduttore, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. 20 Campioni in gara, nessuna eliminazione Una delle novita', di questa edizione del Festival della canzone italiana, è l’assenza ...

Sanremo 2018 : le ultimissime dal Teatro Ariston Video : La 68esima edizione del Festival di Sanremo sta per partire. Domani, martedì 06 febbraio, debuttera' con la conduzione di Claudio Baglioni, Michelle Hunzinker e Pierfrancesco Savino. Tante le notizie che stanno circolando sul web su cosa succedera' nella prima puntata. Quello che è certo che sara' un evento dedicato alla musica italiana con grandi ospiti del repertorio musicale come Laura Pausini, Gianni Morandi, Il Volo, Negramaro e il trio ...

ANALISI/ Video - testo di “Arrivedorci” la canzone di Elio e le Storie Tese (Sanremo 2018) : testo di “Arrivedorci”, ANALISI della canzone di Elio e le Storie tesa a Sanremo 2018. I temi del brano: l'addio del gruppo ai fan. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Sanremo 2018 - dubbi sul forfait di Laura Pausini : la cantante risponde alle accuse : Una forte laringite costringe Laura Pausini a spostare a sabato 10 febbraio la sua ospitata al Festival di Sanremo prevista per la serata d’apertura del 6 febbraio. Eppure durante la conferenza stampa di presentazione della prima puntata (QUI la scaletta) qualcuno ha insinuato il dubbio che la star abbia inventato tutto per non essere oscurata dalla presenza di altri ospiti, in particolare Fiorello, attesi sul palco proprio martedì sera. ...

Sanremo 2018 - forfait di Laura Pausini : cosa accadrà stasera : Nessun eliminato e ospiti in gran parte italiani. Sanremo 2018 sarà un Festival tutto nuovo, con venti Big che figurano nella scaletta della prima serata e un'invitata d'onore che, invece, dà forfait: ...

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Almeno pensami» di Ron : Ron “Almeno pensami, Senza pensarci pensami, Se vai lontano scrivimi“. Lucio Dalla torna al Festival di Sanremo: emozione. A tenere vivo il ricordo del compianto cantautore bolognese sarà il suo amico Ron, in gara all’Ariston con Almeno pensami, un brano inedito scritto dal grande Lucio e conservato dai suoi eredi (che ne hanno autorizzato la pubblicazione). Un testo particolare e suggestivo, assegnato a Ron dal direttore ...