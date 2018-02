Sanremo 2018 | Michelle Hunziker ‘padrona di casa’ | sarà lei a ‘scuotere’ Baglioni e

Sanremo 2018 - Laura Pausini senza voce : “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” : “Questo è il video che avevo registrato ieri sera… sto migliorando eh! Sabato ci sarò”. Laura Pausini appare afona su facebook (con tanto di pigiama rosa e unicorno): “Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna!” L'articolo Sanremo 2018, Laura Pausini senza voce: “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ANALISI/ Video - testo di “Eterno” canzone di Giovanni Caccamo (Sanremo 2018) : testo di “Eterno”, ANALISI della canzone di Giovanni Caccamo a Sanremo 2018. I temi del brano: eternità e lontananza. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:10:00 GMT)

EDOARDO LEO/ Voluto da Claudio Baglioni : sarà “padrone” del Casinò (Dopofestival - Sanremo 2018) : EDOARDO Leo, l'attore sarà il protagonista della seconda serata al Festival di Sanremo 2018. Sicuramente ci si aspetta sorprese e grandi colpi di scena da questo personaggio. (Dopofestival)(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:05:00 GMT)

Diretta Festival di Sanremo 2018 su RaiPlay in streaming : come vedere prima serata live e in replica il 6 febbraio : Siamo ad un passo dal via della Diretta del Festival di Sanremo 2018: in streaming su RaiPlay sarà possibile per tutti presenziare alla kermesse canora italiana più amata in assoluto. Il tutto a partire dalle 20:45 per una prima puntata del 6 febbraio di questa edizione che si preannuncia davvero rivoluzionaria. Sagrestano del rito musicale, come si è definito molto spesso, il direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni ha portato ...

Foto storia di Gianni Morandi - ospite a Sanremo 2018 : da Non son degno di te a Capitani Coraggiosi tra cadute e fiction : La Foto storia di Gianni Morandi si arricchisce di un'altra partecipazione al Festival di Sanremo 2018, e non poteva essere altrimenti. Ultimamente l'artista è tornato a lavoro proprio al fianco di Claudio Baglioni nell'importante progetto di Capitani Coraggiosi che li ha portati in giro per il nostro Paese con una serie di dieci concerti e il relativo singolo firmato proprio dal direttore artistico di questo Festival, Baglioni. Il brano vede ...

Sanremo 2018 - toto vincitore : Ermal Meta e Fabrizio Moro partono favoriti : Ermal Meta e Fabrizio Moro Il toto vincitore anima anche quest’anno le cinque giornate del Festival della Canzone Italiana. DavideMaggio.it ha deciso così di monitorare giorno per giorno l’atteggiamento dei quotisti sulla 68° edizione della kermesse canora guidata da Claudio Baglioni. Chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Francesco Gabbani? Ecco, ad aggi, chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2018. toto vincitore ...

ANALISI/ Video - testo di ”Così sbagliato” canzone di Le Vibrazioni (Sanremo 2018) : testo di “Così sbagliato”, ANALISI della canzone di Le Vibrazioni a Sanremo 2018. I temi del brano: mea culpa e fragilità. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - sei un fanatico del festival? Mettiti alla prova con il trivial : Il Festival di Sanremo tanto amato quanto odiato è probabilmente l’evento televisivo più popolare della televisione italiana. Se sei un fanatico di Sanremo o tuo malgrado sai tutto sfida i lettori di Fq Magazine e dimostra la tua preparazione. Per giocare Segui questo link e nella nuova finestra accedi a Facebook Messenger con il tuo account. Riceverai subito un messaggio con la prima domanda e per rispondere ti basterà cliccare sulla risposta ...

Sanremo 2018 - sarà davvero Favino a salire sul palco dell’Ariston? La prima puntata del web serie dei The Jackal dedicata al Festival : Online la prima puntata della prima web series dedicata al Festival di Sanremo firmata dal collettivo napoletano The Jackal. Ospiteb e protagonista d’eccezione Pierfrancesco Favino, nelle mani di un gruppo di rapitori improvvisati, i The Jackal appunto. La loro ambizione è quella di salire sul palco del Festival della canzone italiana per prenderne possesso grazie alla “partecipazione passiva” (vedere il primo video per capire). Ce la ...

ANALISI/ Video - testo di “Non mi avete fatto niente” canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro (Sanremo 2018) : testo di “Non mi avete fatto niente”, ANALISI della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018. I temi del brano: vita e terrorismo. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

FIORELLO/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : "ecco lo Scaldapubblico" (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo "Il coraggio di ogni giorno" canzone di Enzo Avitabile e Peppe Servillo (Sanremo 2018) : testo di “Il coraggio di ogni giorno”, ANALISI della canzone di Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018. I temi del brano: amore e Napoli. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:40:00 GMT)

LUCA BARBAROSSA/ Video - "Passame er sale" : una nota musicale in tasca come rito scaramantico (Sanremo 2018) : Il cantautore LUCA BARBAROSSA torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo 2018 col brano "Passame er sale", col quale riporta in auge il dialetto romanesco: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 : la scaletta e gli ospiti della prima puntata : Sanremo 2018: scaletta della prima puntata del 6 febbraio Ecco svelate tutte le ultime news relative alla scaletta della prima puntata del Festival di Sanremo 2018 di martedì 6 febbraio. Stasera, infatti, in prima serata ed in diretta tv su Rai1, debutterà ufficialmente la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un primo collegamento live dall’Ariston è previsto intorno alle ore 20.44 di questa sera, subito dopo la striscia ...