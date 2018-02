Sanremo 2018 | le cose da sapere sul Festival

Pagelle Sanremo 2018/ I voti ai cantanti in diretta live : i Top e i Flop della prima serata : Le Pagelle del Festival di Sanremo 2018, prima serata: tutti i voti e i giudizi sui cantanti big. Analisi, top & Flop e protagonisti al Teatro Ariston. Conduttori e cantanti in gara(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:36:00 GMT)

ABITI Sanremo 2018/ Vestiti e stilisti prima serata : Ornella Vanoni - vestita da Antonio Riva : Festival di SANREMO 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli ABITI delle serate.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:35:00 GMT)

Mario Biondi / Sul palco con "Rivederti" - ma il maestro Beppe Vessicchio gli ruba la scena! (Sanremo 2018) : Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Max Gazzè/ Video - "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" : una storia legata alla Puglia (Sanremo 2018) : "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" è la canzone di Max Gazzé in gara al Festival di Sanremo 2018. Il cantautore romano porta all'Ariston il mito popolare: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Video "Non mi avete fatto niente" : il pubblico si divide (Sanremo 2018) : Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 presentano il brano "Non mi avete fatto niente", per la prima volta insieme reagiscono alla paura degli attentati: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:24:00 GMT)

Video di Mario Biondi a Sanremo 2018 - diretto da Beppe Vessicchio debutta tra i big : Debutto per Mario Biondi a Sanremo 2018 nella categoria big della kermesse. Il cantante siciliano ha interpretato il brano Rivederti, swing che racconta la storia di un amore finito, rincontrato per caso, ma destinato a regalare ancora qualcosa prima di essere definitivamente relegato al mondo dei ricordi. A dirigerlo il maestro Beppe Vessicchio, che ha già guidato Ron in uno struggente brano composto da Lucio Dalla. Biondi si è esibito ...

Video di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 (video) - la danza contro la paura in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 portano una danza contro la paura. Come annunciato nelle settimane che hanno preceduto l'inizio del Festival, i due artisti si sono ritrovati in Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno voluto dichiarare il loro no alla paura del terrorismo. L'accoppiata si è rivelata quindi vincente, per cui il frutto dell'intuizione di Claudio Baglioni sembra essere stato apprezzato anche dal pubblico in ...

Sanremo 2018 - Fiorello : battuta su Paolo Gentiloni. E ne ha anche per Matteo Renzi - senza citarlo - : Questo Festival di Sanremo lo apre Fiorello , dopo l'irruzione a tempo record di un mitomane , prontamente allontanato. Un intervento poco politico, in piena campagna elettorale, ma nel quale un paio ...

FIORELLO - INVASIONE SUL PALCO A Sanremo 2018/ Video - show dello “Scaldapubblico” - e un uomo irrompe in scena : FIORELLO mattatore a SANREMO 2018: partenza con tanto di "invasore" sul PALCO come ai tempi di Pippo Baudio. Poi il medley con Morandi cantato sulle arie di Baglioni(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:23:00 GMT)

Regolamento Festival di Sanremo 2018/ Le novità - i premi : come votare da casa : Regolamento Festival di Sanremo 2018: le novità nel programma delle serate, i premi che verrano attribuiti e la modalità con cui verrà stilata la classifica dei brani(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:12:00 GMT)

Susanna Biondo/ Chi è la moglie di Fiorello : "Uno stimolo per impegnarsi di più" (Festival di Sanremo 2018) : Susanna Biondo: chi è la moglie di Rosario Fiorello, atteso mattatore della prima serata del Festival di Sanremo 2018. Una donna riservata che non ama i riflettori ma regala equilibrio.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:10:00 GMT)

Video di Ornella Vanoni a Sanremo 2018 e la sua Imparare ad amarsi per un trio d’autore con Bungaro e Pacifico : Il ritorno a Sanremo di Ornella Vanoni è segnato dal brano Imparare ad amarsi, presentato per la prima volta questa sera, in un trio inedito con Bungaro e Pacifico. La canzone, che porta la firma proprio di quest’ultimo – già autore anche dei testi del duo composto da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ed Enzo Avitabile e Peppe Servillo -, era stata pensata per una voce solista ma il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, ha ...

Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 in E tu per Laura Pausini al telefono (video) : Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 è un omaggio a Laura Pausini, che raggiunge il Teatro Ariston con una telefonata nella quale ci aggiorna sulle sue condizioni di salute. L'artista di Solarolo non ha infatti potuto partecipare alla prima serata a causa di una laringite acuta, per la quale è in cura con il suo medico di fiducia. La Pausini è attesa per sabato 10 febbraio, andando così a rimandare l'appuntamento con X ...

FIORELLO / La frecciata ad Antonio Ricci e la battutina su Gianni Morandi (Sanremo 2018) : Video, FIORELLO svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:01:00 GMT)