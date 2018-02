Sanremo 2018 | il look di Michelle Hunziker della prima serata

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

68° Festival di Sanremo – Prima serata del 06/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Sanremo 2018 : uomo sale sul palco e interrompe Fiorello : Ha preso ufficialmente il via l'edizione 2018 del tradizionale appuntamento canoro di Sanremo, quest'anno condotta dal cantautore Claudio Baglioni insieme all'affascinante Michelle Hunziker e all'attore Pierfrancesco Favino. L'evento, caratterizzato come in ogni riproposizione dalle polemiche legate al cachet dei presentatori è iniziato al termine di una lunga attesa che ha visto l'apertura della serata affidata all'artista e cantante siciliano ...

Sanremo 2018 : le cose da sapere sul Festival : I cantanti in gara, gli ospiti e il programma di questa sera e delle prossime quattro The post Sanremo 2018: le cose da sapere sul Festival appeared first on Il Post.

Pagelle Sanremo 2018/ I voti ai cantanti in diretta live : i Top e i Flop della prima serata : Le Pagelle del Festival di Sanremo 2018, prima serata: tutti i voti e i giudizi sui cantanti big. Analisi, top & Flop e protagonisti al Teatro Ariston. Conduttori e cantanti in gara(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:36:00 GMT)

ABITI Sanremo 2018/ Vestiti e stilisti prima serata : Ornella Vanoni - vestita da Antonio Riva : Festival di SANREMO 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli ABITI delle serate.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:35:00 GMT)

Mario Biondi / Sul palco con "Rivederti" - ma il maestro Beppe Vessicchio gli ruba la scena! (Sanremo 2018) : Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Max Gazzè/ Video - "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" : una storia legata alla Puglia (Sanremo 2018) : "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" è la canzone di Max Gazzé in gara al Festival di Sanremo 2018. Il cantautore romano porta all'Ariston il mito popolare: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Video "Non mi avete fatto niente" : il pubblico si divide (Sanremo 2018) : Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 presentano il brano "Non mi avete fatto niente", per la prima volta insieme reagiscono alla paura degli attentati: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:24:00 GMT)

Video di Mario Biondi a Sanremo 2018 - diretto da Beppe Vessicchio debutta tra i big : Debutto per Mario Biondi a Sanremo 2018 nella categoria big della kermesse. Il cantante siciliano ha interpretato il brano Rivederti, swing che racconta la storia di un amore finito, rincontrato per caso, ma destinato a regalare ancora qualcosa prima di essere definitivamente relegato al mondo dei ricordi. A dirigerlo il maestro Beppe Vessicchio, che ha già guidato Ron in uno struggente brano composto da Lucio Dalla. Biondi si è esibito ...

Video di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 (video) - la danza contro la paura in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 portano una danza contro la paura. Come annunciato nelle settimane che hanno preceduto l'inizio del Festival, i due artisti si sono ritrovati in Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno voluto dichiarare il loro no alla paura del terrorismo. L'accoppiata si è rivelata quindi vincente, per cui il frutto dell'intuizione di Claudio Baglioni sembra essere stato apprezzato anche dal pubblico in ...

Sanremo 2018 - Fiorello : battuta su Paolo Gentiloni. E ne ha anche per Matteo Renzi - senza citarlo - : Questo Festival di Sanremo lo apre Fiorello , dopo l'irruzione a tempo record di un mitomane , prontamente allontanato. Un intervento poco politico, in piena campagna elettorale, ma nel quale un paio ...