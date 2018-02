Sanremo 2018 | anticipazioni seconda serata | cantanti Big | Giovani e ospiti

Sanremo 2018 - i partecipanti e la scaletta della prima serata : Questa sera sentiremo per la prima volta i nuovi singoli dei 20 Big, a partire da Annalisa che canterà 'Il mondo prima di te'. Seguiranno poi: Ron con 'Almeno pensami' The Kolors con 'Frida , Mai, ...

In dubbio la buona fede di Laura Pausini dopo il forfait a Sanremo 2018 : arriva la risposta (video) : Il Festival di Sanremo 2018 non è ancora iniziato, ma le polemiche lo hanno preceduto tanto da richiedere un chiarimento da parte di Laura Pausini che ha registrato un video nel quale ha voluto confermare di non poter cantare a causa della laringite acuta che l'ha colpita. Nella consueta conferenza stampa delle 12, uno dei giornalisti presenti in conferenza stampa aveva avanzato l'ipotesi che la sua fosse una mossa strategica per prendersi la ...

ANALISI/ Video - testo di “Una vita in vacanza” canzone di Lo stato sociale (Sanremo 2018) : testo di “Una vita in vacanza”, ANALISI della canzone di Lo stato sociale a Sanremo 2018. I temi del brano: lavoro e tempo libero. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:20:00 GMT)

ANNA DAN - MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Gli farà foto anche a Sanremo 2018? : ANNA Dan: la MOGLIE di GIANNI MORANDI è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Sanremo 2018 - Laura Pausini senza voce : “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” : “Questo è il video che avevo registrato ieri sera… sto migliorando eh! Sabato ci sarò”. Laura Pausini appare afona su facebook (con tanto di pigiama rosa e unicorno): “Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna!” L'articolo Sanremo 2018, Laura Pausini senza voce: “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 - Michelle Hunziker ‘padrona di casa’ : sarà lei a ‘scuotere’ Baglioni e Favino? : Se guardi a ritroso la carriera di Michelle Hunziker vedi sempre un sorriso. Malinconico, gentile, comunque reiterato. Se poi osservi nel dettaglio i vent’anni di Paperissime, Gabibbi, comici di Zelig, vedi un trionfo dietro l’altro. Un’ascesa professionale progressiva e inarrestabile. Quella nel pop più puro del nazionalpopolare televisivo italiano. Michelle è una signorina buonasera dall’accento ticinese che la butta sempre sullo scherzo. E di ...

ANALISI/ Video - testo di “Eterno” canzone di Giovanni Caccamo (Sanremo 2018) : testo di “Eterno”, ANALISI della canzone di Giovanni Caccamo a Sanremo 2018. I temi del brano: eternità e lontananza. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:10:00 GMT)

EDOARDO LEO/ Voluto da Claudio Baglioni : sarà “padrone” del Casinò (Dopofestival - Sanremo 2018) : EDOARDO Leo, l'attore sarà il protagonista della seconda serata al Festival di Sanremo 2018. Sicuramente ci si aspetta sorprese e grandi colpi di scena da questo personaggio. (Dopofestival)(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:05:00 GMT)

Diretta Festival di Sanremo 2018 su RaiPlay in streaming : come vedere prima serata live e in replica il 6 febbraio : Siamo ad un passo dal via della Diretta del Festival di Sanremo 2018: in streaming su RaiPlay sarà possibile per tutti presenziare alla kermesse canora italiana più amata in assoluto. Il tutto a partire dalle 20:45 per una prima puntata del 6 febbraio di questa edizione che si preannuncia davvero rivoluzionaria. Sagrestano del rito musicale, come si è definito molto spesso, il direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni ha portato ...

Foto storia di Gianni Morandi - ospite a Sanremo 2018 : da Non son degno di te a Capitani Coraggiosi tra cadute e fiction : La Foto storia di Gianni Morandi si arricchisce di un'altra partecipazione al Festival di Sanremo 2018, e non poteva essere altrimenti. Ultimamente l'artista è tornato a lavoro proprio al fianco di Claudio Baglioni nell'importante progetto di Capitani Coraggiosi che li ha portati in giro per il nostro Paese con una serie di dieci concerti e il relativo singolo firmato proprio dal direttore artistico di questo Festival, Baglioni. Il brano vede ...

Sanremo 2018 - toto vincitore : Ermal Meta e Fabrizio Moro partono favoriti : Ermal Meta e Fabrizio Moro Il toto vincitore anima anche quest’anno le cinque giornate del Festival della Canzone Italiana. DavideMaggio.it ha deciso così di monitorare giorno per giorno l’atteggiamento dei quotisti sulla 68° edizione della kermesse canora guidata da Claudio Baglioni. Chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Francesco Gabbani? Ecco, ad aggi, chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2018. toto vincitore ...

ANALISI/ Video - testo di ”Così sbagliato” canzone di Le Vibrazioni (Sanremo 2018) : testo di “Così sbagliato”, ANALISI della canzone di Le Vibrazioni a Sanremo 2018. I temi del brano: mea culpa e fragilità. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - sei un fanatico del festival? Mettiti alla prova con il trivial : Il Festival di Sanremo tanto amato quanto odiato è probabilmente l’evento televisivo più popolare della televisione italiana. Se sei un fanatico di Sanremo o tuo malgrado sai tutto sfida i lettori di Fq Magazine e dimostra la tua preparazione. Per giocare Segui questo link e nella nuova finestra accedi a Facebook Messenger con il tuo account. Riceverai subito un messaggio con la prima domanda e per rispondere ti basterà cliccare sulla risposta ...

Sanremo 2018 - sarà davvero Favino a salire sul palco dell’Ariston? La prima puntata del web serie dei The Jackal dedicata al Festival : Online la prima puntata della prima web series dedicata al Festival di Sanremo firmata dal collettivo napoletano The Jackal. Ospiteb e protagonista d’eccezione Pierfrancesco Favino, nelle mani di un gruppo di rapitori improvvisati, i The Jackal appunto. La loro ambizione è quella di salire sul palco del Festival della canzone italiana per prenderne possesso grazie alla “partecipazione passiva” (vedere il primo video per capire). Ce la ...