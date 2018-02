Sanremo 2018 | anticipazioni prima serata | scaletta | cantanti | ospiti e info streaming

ANALISI/ Video - testo di “Il segreto del tempo” canzone di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (Sanremo 2018) : testo di “Il segreto del tempo”, ANALISI della canzone di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018. I temi del brano: il tempo che passa. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:50:00 GMT)

RON/ Video - "Almeno pensami" : Lucio Dalla gli avrebbe detto “Vai tranquillo” (Sanremo 2018) : Ron tornerà al Festival di Sanremo 2018 con "Almeno Pensami", il brano inedito scritto dall'amico Lucio Dalla. Nella serata dei duetti si esibirà invece con Alice: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Sanremo 2018 - Lorenzo Baglioni : «Qui grazie a Wikipedia» : Non di solo Claudio Baglioni vivrà il 68esimo festival di Sanremo, ma anche di Lorenzo, omonimo «per caso» – non sono parenti, e ci tengono ogni volta a precisarlo – che con la canzone Il congiuntivo gareggerà tra le Nuove Proposte del festivàl. https://www.youtube.com/watch?v=o3Uk4k8YYoQ Il brano, una ballata di «grammatica pop» sulla lingua italiana e i suoi modi verbali, spesso accidentati, aspira a diventare a tutti i costi un ...

ANALISI/ Video - testo di “Custodire” canzone di Renzo Rubino (Sanremo 2018) : testo di “Custodire”, ANALISI della canzone di Renzo Rubino a Sanremo 2018. I temi del brano: dialogo e speranza. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Sanremo2018 : Laura Pausini senza voce su Fb contro chi l'aveva accusata di fingere : senza trucco e con un unicorno in primo piano Laura Pausini mette a tacere le malelingue e conferma che questa sera non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo, ma che si esibirà sabato. LEGGI ...

ANALISI/ Video - testo di “Ognuno ha il suo racconto” canzone di Red Canzian (Sanremo 2018) : testo di “Ognuno ha il suo racconto”, ANALISI della canzone di Red Canzian a Sanremo 2018. I temi del brano: origini e storia. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Come votare al Festival di Sanremo 2018 - regolamento televoto e giurie per Big e Nuove Proposte in tutte le serate : Come votare al Festival di Sanremo 2018 i propri cantanti preferiti? Anche in questa 68a edizione della kermesse diretta da Claudio Baglioni la valutazione del pubblico da casa avrà un ruolo determinante nella formazione della classifica finale, anche se stavolta non nelle eliminazioni,vista la scelta di non prevedere alcuna esclusione prima della serata conclusiva. Tutti i 20 Big in gara, infatti, si esibiranno durante tutte e cinque le ...

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 rapito dai The Jackal : Fru pronto per la conduzione? (video) : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 rapito dai The Jackal. Il co-conduttore del Festival è stato preso sotto ostaggio dal gruppo che vorrebbe rivendicare la presenza sul palco del Teatro Ariston. Gli eroi di Despacito hanno deciso di rapire il conduttore perché stanchi di non essere rappresentati sul palco del Teatro Ariston, che invece ha dato spazio a Gabriel Garko e Belen Rodriguez. Il piano dei The Jackal sembra comunque infallibile. ...

Sanremo 2018 - la Pausini dà buca per colpa di Fiorello? Lo showman svela il mistero : Nelle ultime ore si era diffuso a macchia d'olio il velenoso sospetto che dietro al forfait della cantante ci fosse un...

Sanremo 2018 : gli stilisti dei conduttori : Baglioni, Hunziker e Favino Quest’anno non ci saranno la bionda e la bruna al Festival di Sanremo, ci sarà solo Michelle Hunziker: lei e Pierfrancesco Favino faranno compagnia a Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston, insieme alla miriade di ospiti scelti dal direttore artistico per animare la manifestazione. La Hunziker sarà però l’unica padrona di casa ufficiale e saranno dunque i suoi cambi d’abito – tre a sera ...

ANALISI/ Video - testo di "Imparare ad amarsi" canzone di Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico (Sanremo 2018) : testo di “Imparare ad amarsi”, ANALISI della canzone di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico Sanremo 2018. I temi del brano: eternità e dolore. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Sanremo 2018 - Fiorello : “Stasera ci giochiamo tutto : la mia carriera e il Festival” : Fiore c’è. “Stasera mi gioco la carriera”, scherza lo showman siciliano sulla sua ospitata nella prima puntata del Festival di Sanremo. “La storia del giochetto con Claudio Baglioni per l’orario è vera: non so se uscirò alle 22.30 o prima. L’ultima volta qua è stata sedici anni fa. Non sai mai se sei all’altezza della situazione. L’attesa mi provoca una tremenda ansia da prestazione: sono fatto ...

Sanremo 2018; Claudio Baglioni e le luci alla Barbara D'Urso - la scelta di non rispondere alle provocazioni di Striscia. L'arrivo delle ... : Sanremo - C'è un po' di agitazione per l'inizio del Festival di Sanremo e naturalmente le indiscrezioni sul dietro le quinte si sprecano. @pieropeluoff #Sanremo2018 Un post condiviso da Claudio ...

ANALISI/ Video - testo di “Non smettere mai di cercarmi” canzone di Noemi (Sanremo 2018) : testo di “Non smettere mai di cercarmi”, ANALISI della canzone di Noemi a Sanremo 2018. I temi del brano: il tempo che passa e i legami. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:10:00 GMT)